Sbírka pomůže otevřít další obchod, kde se nakupuje bez obalů

Výtěžek sbírky půjde na provoz dalšího místa na pomezí Dejvic a Letné, kde si lidé nákup odnesou ve vlastní tašce, dóze, látkovém či papírovém sáčku či jiném, znovu použitelném obale. První testovací obchod už funguje na pražských Vinohradech.



Ve zbývajících třech dnech se organizace pokusí překonat částku milion korun, uvedl dnes v tiskové zprávě kreativní ředitel Bezobalu Petr Hanzel. Peníze poslouží k tomu, aby firma mohla v připravovaném obchodě nabídnout co nejširší portfolio produktů a služeb, které zatím nebyly na Vinohradech dostupné. Například ovoce, zeleninu, pečivo, čerstvé potraviny, drogerii, kosmetiku či krmivo pro zvířata. V plánu je i rozvážka nákupů na speciálně upraveném kole. „Každá koruna navíc pomůže,“ dodal Hanzel. Cílová částka sbírky představuje zhruba třetinu investice nezbytné pro vznik obchodu, zbývající peníze do obchodu vloží organizace Bezobalu a její spoluzakladatelé z vlastních zdrojů. Vybavení plnohodnotných bezobalových (Zero waste) obchodů, kterých v zahraničí fungují už stovky, je v Česku zatím nákladné. Nový obchod Bezobalu bude proto sloužit také jako školicí centrum pro zájemce o otevření bezobalových obchodů v dalších regionech.



„Ke vzniku některých dalších malých českých obchodů jsme již přispěli konzultacemi a inspirací naší testovací prodejnou, nyní ale již chceme šířit pokročilejší koncept plnohodnotného obchodu,“ řekl Hanzel.

Nová pražská pobočka, která se stane největším bezobalovým obchodem v Česku, vznikne na ploše 127 metrů čtverečních na Hradčanské. „Místo jsme vybrali pro jeho skvělou dopravní dostupnost. Také ale proto, že v dotazníku, který jsme před sbírkou rozesílali, po naší druhé pobočce nejhlasitěji volali dejvičtí a letenští,“ vysvětlil Hanzel.