Šedesátiletý muž dostal za vraždu dvou holčiček z roku 1975 trest 100 let vězení

Bedford (USA) Americký soud v úterý potrestal téměř 100 lety vězení muže, který se přiznal k vraždě dvou holčiček z roku 1975. Šedesátiletý muž, který si odpykává již mnohaletý trest vězení za sexuální obtěžování desetileté dívky, se dostal do hledáčku vyšetřovatelů před čtyřmi lety, kdy ho dali do souvislosti s loupežným přepadením ve státě Maryland, které se stalo o dva roky později.

Těla zavražděných sester ve věku 10 a 12 let se nikdy nenašla a policie je přesvědčena, že je spálil na utajeném místě.



Lloyd Lee Welch, kterému bylo v době vraždy 18 let, dostal trest 48 let vězení za každou z obětí. Dalších 12 let vězení dostal za sexuální útoky spáchané ve státě Virginie.

V marylandském Kensingtonu, který nebyl zvyklý prakticky na žádnou kriminalitu, vyvolalo zmizení obou sester a bezvýslednost pátrání velké pozdvižení. Mnoho rodičů to vedlo i k tomu, že nedovolovali svým dětem si hrát venku.

Policie tehdy pátrala po jiném podezřelém, jehož skicu na základě výpovědi svědků zveřejnila. Nepřikládala ale význam náčrtu pořízenému na základě popisu kamarádky obětí, která si všimla mladíka s poďobaným obličejem, jak sestry pozoruje a následuje do nákupního střediska. Policie dokonce vyslýchala i Welche, který rovněž tvrdil, že dívky odvedl starší muž. Vyšetřovatelé jej ale propustili v domnění, že mu jde pouze o odměnu devět tisíc dolarů za udání pachatele.