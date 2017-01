Šest mladých Němců zemřelo po party. Otrávili se oxidem uhelnatým

Německá policie - ilustrační foto | foto: Shutterstock

ARNSTEIN Šest mladých lidí, kteří v noci na neděli zemřeli při soukromé oslavě v bavorském městečku Arnstein, se otrávilo oxidem uhelnatým. Prokázala to pitva. S odvoláním na policii to v úterý uvedla agentura DPA. Případ hromadného úmrtí mladých lidí ve věku 18 až 19 let vyvolal v Německu značnou pozornost.

Pět chlapců a jednu dívku našel v neděli bez známek života v zahradním domku znepokojený otec dvou účastníků večírku, který začal v sobotu večer. Záchranáři, které přivolal k synovi a dceři a jejich čtyřem kamarádům, již mladým lidem nemohli nijak pomoci.

Šest mladých lidí zemřelo po party v Německu. Příčina úmrtí je dosud neznámá „Všech šest osob zemřelo na otravu oxidem uhelnatým,“ uvedl policejní mluvčí po pitvě. Už krátce po nálezu těl policie vyloučila trestný čin a v neděli také potvrdila, že si mladí lidé topili v zahradním domku v kamnech. „Proč jedovatý plyn z kamen unikal, je dál předmětem vyšetřování,“ dodal mluvčí. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování organických látek. Případ úmrtí šesti mladých lidí otřásl osmitisícovým bavorským městečkem nedaleko Würzburgu. V pondělí se konala smuteční bohoslužba.