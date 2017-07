Šestnáct skladeb na vrcholu. Kvůli Edu Sheeranovi se musí měnit pravidla hitparád

Album Eda Sheerena nazvané prostě a jednoduše ÷ z roku 2017 slavilo ohromný úspěch. Fanynky a fanoušci usměvavého a zrzavého zpěváka katapultovali všech šestnáct písní z alba na prvních šestnáct příček britských hitparád. Podobně, i když v menším měřítku, s tabulkami mávají interpreti jako Stormzy, Kendrick Lamar nebo The Weeknd.

Od prvního července tak Official Charts Company poprvé za dlouhá léta mění pravidla hudbního žebříčku - interpret může mít v jednu chvíli pouze tři singly v tabulce. Toto opatření má podpořit konkurenci a hudební soutěž. „Záměr je podpořit nové talenty při šplhání v tabulkách bez toho, aby tento postup byl ohrožen velkým množstvím děl od zaběhnutých autorů. Očekáváme, že toto opatření zvýší počet nových písní v tabulkách až o 10%,“ sdělil zástupce Official Chart Company magazínu The Guardian.

Nárůst vlivu a úspěchu vybraných interpretů je zapříčiněn hlavně rozmachem streamovacích služeb, jako jsou Spotify nebo iTunes. Jen malé číslo tvoří prodej fyzických kopií alb. Úspěch alba ÷ od Eda Sheerana je tak dílem hlavně počtu přehrání na službě Spotify.



Bylo jasné, že hudební žebříčky čekaly na změnu, protože do teď šlo hlavně o sílu fanoušků a fanynek spíše než o opravdovou hodnotu skladeb. Je tak pravděpodobné, že se k Official Charts Company připojí i další společnosti sestavující tabulky z celého světa.