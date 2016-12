Setkání s idolem někdy bolí. Festival francouzského filmu uvedl snímek o Célinovi

Mladý americký literární badatel Milton Hindus je vášnivým obhájcem svého idolu Louise-Ferdinanda Célina i v době, která francouzskému spisovateli vůbec nepřeje: ve vlasti získal Céline za druhé světové války nálepku kolaboranta – a nedá se říci, že úplně neprávem. Na přelomu 30. a 40. let sepsal tři protižidovské pamflety a svým antisemitismem se obecně netajil. K oblibě u levicově naladěné veřejnosti mu nepomohla ani ještě dřívější práce nazvaná Mea Culpa, v níž nelichotivě vylíčil poměry v Sovětském svazu. V roce 1944 odešel Céline do Německa a později do Dánska, kde v nejistotě očekával svůj další osud (rok z toho strávil ve vazbě, další roky pak v domácím vězení). Ve Francii byl v nepřítomnosti odsouzen k propadnutí poloviny majetku a ztrátě občanských práv, v případě návratu se však obával ještě mnohem horšího osudu.



Z filmu Céline!... Dva klauni ke katastrofě

Američan Hindus má nicméně i díky geografické vzdálenosti odstup, díky němuž obdivuje Célinovy literární kvality a spisovatelovy politické potíže považuje za pouhé nedorozumění. Když je Céline ve Francii v nepřítomnosti odsouzen k propadnutí poloviny majetku a ztrátě občanských práv, Hindus rozhořčeně protestuje a organizuje petici za jeho očištění. S Célinem si vyměňují vřelé dopisy, které v roce 1948 vyvrcholí pozváním Hinduse do Célinova dánského útočiště.



Až tady vlastně doopravdy začíná snímek jednapadesátiletého režiséra Emmanuela Bourdieua: americký obdivovatel se v zapadlé dánské vísce setkává se svým idolem a jeho ženou Lucette a nadšení se zdá být téměř bezbřehé, všeobecné a upřímné. Během dalších setkání se však situace rychle komplikuje. Oba muži mají svou skrytou agendu. Hindus chce o Célinovi sepsat knihu, i když tvrdí, že nikoliv. Céline (což je o poznání nepříjemnější) vidí v Hindusovi především prostředek, jak dosáhnout veřejného očištění, jinak jím pohrdá. Nejen proto, že je Hindus tolik snaživý, ale také proto, že je Žid. Céline jen velmi nedbale skrývá své názory a nálady, svého hosta průběžně různě trápí – a nebohý Američan nakonec odjíždí zdrcený a totálně rozčarovaný ze svého idolu (napíše pak o něm knihu Zmrzačený obr). Díky setkání s Célinem si však Hindus také uvědomí své židovství v osudovém, evropském rozměru a dokáže na ně být hrdý.

Céline!... Dva klauni ke katastrofě Francie, Belgie 2016

Režie: Emmanuel Bourdieu Hrají: Denis Lavant, Philip Desmeules, Géraldine Pailhasová Uvedl 19. Festival francouzského filmu

Gradující konfrontace hlavních postav (za účasti empatické, ale vůči svému muži loajální Lucette) má parametry divadelní hry a její zpracování je poměrně minimalistické, ve výsledku možná vhodnější pro televizní obrazovku než pro filmové plátno. Zapamatovatelná je tato hořká anekdota zejména díky hereckému výkonu Denise Lavanta: jeho Céline je nevábný, zlomyslný, ovšem také inteligentní a talentem obdařený mužík, který si je vědom své převahy a se svou obětí si pohrává jako kočka s myší (zpočátku, když ještě nedojde na antisemitské výpady, je na to až radost pohledět). Kanadsko-britský herec Philip Desmeules v roli naivního Hinduse zodpovědně plní zadání, ale věrohodnost tím své postavě spíše ubírá.

Bourdieův snímek patří v každém případě k tomu zajímavějšímu, co přinesl letošní Festival francouzského filmu, a pokud jej časem uvede třeba Česká televize (do divácké soutěže jej navrhla její dramaturgyně Zuzana Kopečková), nebude to chyba.