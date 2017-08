Severní Korea by se měla ‚dát dohromady‘, nebo se dostane do potíží, hrozí Trump

WASHINGTON Severní Korea by se měla „dát dohromady“, nebo se dostane do potíží jaké měla málokterá země před ní. Prohlásil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Jeho dřívější varování Pchjongjangu prý možná nebylo dost tvrdé.

Trump v úterý na tiskové konferenci při pobytu ve svém letovisku v New Jersey prohlásil, že „Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“. Ve čtvrtek k tomu dodal, že toto tehdejší varování možná nebylo dost pádné.



KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku. Testování doprovázela ostrá kritika na adresu Spojených států a výhrůžky jaderným konfliktem. V tisku se navíc objevily zprávy, že KLDR vyvinula miniaturizovanou jadernou hlavici, kterou může být vyzbrojena balistická raketa.

Pchjongjang na Trumpovo úterní varování reagoval prohlášením, že „pečlivě zkoumá“ možnost raketového útoku na americký tichomořský ostrov Guam, kde mají USA leteckou a námořní základnu. Provolání KLDR vyvolalo v amerických médiích obavy, že prudké zostření vztahů mezi oběma zeměmi může vést k válce.

Trump si ve čtvrtek o korejské problematice chce promluvit se svými poradci. Před odchodem na poradu novinářům řekl, že pokud KLDR Spojeným státům něco provede, bude muset být „velmi, velmi nervózní“. Východoasijský stát by se podle amerického prezidenta měl dát dohromady, nebo se dostane do potíží „jaké měla málokterá země před ním“.

Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že Čína by při řešení severokorejského problému mohla udělat víc. Domnívá se prý, že mnohem víc také udělá.