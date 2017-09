SHABU: Příště jen beze jmen. Zproštění žalobce Komára? Zvítězil zdravý rozum

Jdeme vyslýchat policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho kvůli reorganizaci. Sdělení náměstka olomouckého vrchního žalobce Pavla Komára z loňského června vyvolalo doslova zemětřesení.

Až do té doby veřejnost mohla mít chystané změny v klíčových policejních složkách za poněkud unáhlené a za součást mocenské přetahované mezi nejsilnějšími a nesmiřitelnými konkurenty – ČSSD a ANO. Jenže informace od jednoho z nejvýše postavených žalobců v zemi tomu přimíchala chuť čehosi podezřelého.



Sloučení protikorupční a protimafiánské jednotky nebylo s žalobci projednané, ačkoli jsou pány trestního řízení. Zmínka o důležité změně se neobjevila v materiálu o rozvoji policie do roku 2020. Celá rošáda měla navíc odstartovat už od července, tedy do měsíce! Policejní škatulata získala nepříjemnou pachuť i kvůli avizovanému odchodu asi nejznámějšího detektiva Roberta Šlachty. Jinými slovy, nikdo z kompetentních a důvěryhodných postav v justici (mimo vedení policie a ministerstva vnitra) dost dobře nepochopil, proč se převratné změny v policii dějí v tichosti a přes noc. Od počátku tudíž panovala obava, aby se blesková reorganizace nepodepsala na kvalitě policejní práce a nešlo o kriminální záměr.

Zproštění kárné obžaloby na Komára proto představuje vítězství zdravého rozumu. Zamlčet před veřejností, že existují vážné pochyby o smysluplnosti změn v klíčových policejních útvarech vymáhajících právo, které si (snad) vymysleli dva nejvyšší policisté v zemi (a možná) účelově, to už by vyžadovalo pořádnou porci odvahy. Dle vodítka Nejvyššího správního soudu po včerejšku víme, že napříště by měla taková informace zaznít beze jmen vyslýchaných...