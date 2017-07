‚Sherlock nemá čas‘ Jeho tvůrce si myslí, že je čas seriál ukončit

Benedict Cumberbatch jako charismatický detektiv Sherlock Holmes a Martin Freeman jako jeho parťák doktor Watson. Když seriál v roce 2010 začínal, byli tito dva herci prakticky neznámými jmény. Seriál z nich udělal hvězdy svétového formátu - Cumberbatch si třeba zahrál hlavní roli v Marvelovském trháku Doctor Strange a pro Freemana byl vrchol kariéry nejspíše role Bilba Pytlíka v trilogii Hobbit.

I na to naráží Mark Gatiss v podcastu A Stab in the Dark - podle něj měl seriál úspěch také proto, že představil dobré, ale prakticky neznámé herce. Ti dodali seriálu uvěřitelnost. Nehledě na to, že Cumberbatch s Freemanem jsou teď daleko více časově vytížení jinými pracovními nabídkami. Pro poslední sérii znamenal velké problémy fakt, že bylo prakticky nemožné si naplánovat kvůli vytížení jednotný čas natáčení.



Ani Mark Gatiss na tom s časem také není lépe. Kromě toho, že seriál spoluvytvářel se Stevenen Moffatem si v něm zahrál enigmatického Mycrofta Holmese, Sherlockova bratra. Gatiss hraje postavu Tycha Nestorise v seriálu Hra o trůny, která má údajně v plánované sedmé sérii dostat velký prostor. Moffata zase z velké části zaměstnává psaní scenářů pro legendární britský seriál Doctor Who (česky Pán času).

„Je čas tomu dát vale. Myslím, že není nic špatného na tom, si říct že tohle byla naše verze. Teď má někdo jiný příležitost jít a udělat svoji verzi,“ potvrzuje Gatiss obavy fanoušků.

Poslední série seriálu Sherlock se potýkala s úbytkem sledovanosti a podle kritiků i s propadem kvality jednotlivých dílů. I tak by ale úplný konec originální detektivky zasáhl mnoho diváků, kteří si seriál oblíbili.