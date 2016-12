Ropovod Dakota Access za 3,8 miliardy dolarů (96 miliard korun) má spojit ropná pole Severní Dakoty s rafineriemi ve státě Illinois. Skoro 1900 kilometrů dlouhý projekt, vedoucí přes čtyři americké státy, je téměř dokončen, zbývá pouze úsek, který křižuje zdroje pitné vody zásobující siouxskou rezervaci Standing Rock.



Ropovod by podle Siouxů narušil jejich posvátná území, kde jsou pohřbeni jejich předci, a ohrozil zdroje pitné vody.

„Nejlepší způsob, jak postupovat odpovědně a rychle, je využít alternativní trasy ropovodu,“ uvedla představitelka úřadů Jo-Ellen Darcyová.

Protesty během podzimu podpořilo několik celebrit, jako rockeři Dave Matthews nebo Neil Young, nebo senátor Bernie Sanders. Naposledy se přidaly i tisíce válečných veteránů.

„Podporuje z celého srdce rozhodnutí úřadů a s krajní vděčností vzdáváme čest odvaze prezidenta Obamy a jeho ministrů za historické rozhodnutí,“ prohlásil náčelník kmene Dave Archembault. „Nejsme proti energetické nezávislosti, hospodářskému rozvoji a národní bezpečnosti, ale musíme zajistit, aby přijatá rozhodnutí respektovala původní obyvatele,“ dodal.

Co na to Trump?

Vítězství odpůrců ropovodu však podle agentury Reuters nemusí mít dlouhé trvání, protože jeho dokončení podpořil budoucí americký prezident Donald Trump. Ten se k nedělnímu rozhodnutí ještě nevyjádřil. Po nástupu do Bílého domu by jej mohl zvrátit během pár hodin, pokud to bude chtít udělat.

Agentura AP uvedla, že Trump vlastní nevelký počet akcií společnosti Energy Transfer Partners, která projekt realizuje.

Původně mělo potrubí vést severně od Bismarcku, hlavního města Severní Dakoty. Server The Bismarck Tribune v srpnu citoval federální dokumenty, podle kterých z počátečního záměru sešlo částečně kvůli obavám o kvalitu pitné vody v nedaleké metropoli.

Nakonec byla schválena varianta stavby pod nádrží Oahe na řece Missouri, což je posvátné místo a zdroj pitné vody kmene Siouxů z rezervace Standing Rock. První protest v okolí nádrže byl již v dubnu, kdy na místo dorazily dvě stovky Siouxů na koních. V létě zde pak vyrostl tábor demonstrantů, jejichž počet se rozrostl až na tři tisícovky, navzdory drsnému počasí.

Několikaměsíční protesty přinesly řadu vypjatých okamžiků. Hořelo zde stavební vybavení, proti aktivistům zasahovali psi i gumové projektily a vodní děla. Skoro šest stovek lidí bylo během protestů zatčeno.

Guvernér Severní Dakoty Jack Dalrymple ještě ve středu uvedl, že změna trasy ropovodu „zřejmě není proveditelná“. Nedělní rozhodnutí úřadů pak označil za „vážnou chybu“.