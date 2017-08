ŠKODA: Konečně pátek? S kamarády vyrazíme k moři a odreagujeme se

Konečně je tady víkend – čas, který po delší době nebudu věnovat práci a jejž chci strávit hlavně odpočinkem. S kamarády jsme se domluvili, že na pár dní vyrazíme k moři a odreagujeme se. Přibalíme na cestu nějakou tu konzervu, nasmažené řízky nebo koláče v krabičce? Uvidíme.

Mnoho z nás si na dovolené běžně vaří, zvlášť když se ubytujeme v apartmánech, ať už doma nebo v zahraničí, které jsou vybaveny kuchyní a vším potřebným. Nemyslím si, že uvařit si na dovolené je nuda, nebo snad povinnost, ale vzhledem k tomu, že těch pár dní pro mě představuje v podstatě jediné volno mezi vařením a grilováním na spoustě letních akcích, chtěl bych práci nechat stranou. Ale jsem si jistý, že se mu nevyhnu. Chci totiž poznat další kulturu, setkat se zajímavými lidmi a načerpat novou inspiraci, na kterou v běžném denním tempu nezbývá čas. A právě tohle poznávání je s jídlem hodně spjaté. Za těch pár let, co vařím, jsem zjistil, že dobré jídlo (ideálně ve spojení s dobrým pitím) je ta nejlepší „komunikační droga“, skrze kterou se domluvíte napříč kulturami. Takže můj plán je jasný: hodně si „povídat“, seznamovat se a získávat zážitky, jež běžný pracovní shon nemá šanci nabídnout.



Konečně si zajdu u moře na trh, což u nás doma bohužel moc nezvládám. Ráno jsem buď vařím na nějaké akci, nebo radši místo nakupování spím, co nejdéle to jde. Teď to ale bude jinak – je víkend, mám volno, takže si přivstanu, nakoupím, co rybáři v noci ulovili, a skočím pro pár bylinek a zeleninu. Zbytek ingrediencí natrhám cestou domů a kamarádům udělám pořádnou mořskou gastro party.

Konečně jsem odhodlaný omezit Instagram, Facebook i brouzdání po internetu a radši čas věnovat lidem kolem sebe, místní kultuře. Když jsem byl v trochu jiném kontextu na finále celosvětové soutěže kuchařských knih v Číně, kde jsou sociální sítě pod cenzurou, uvědomil jsem si, že vážně není na škodu občas nechat mobil v kapse (aniž bych tedy byl nucen a omezován státem), a více si všímat toho, co se děje kolem. Proto místo ležení na posteli s mobilem v ruce vyrazím radši na pláž a budu poslouchat DJ set, který míchá příroda sama. Povyky ptáků, šumění větru, dunění vln...

Martin Škoda je kuchař a autor oceňovaných kuchařek