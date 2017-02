Česko zahalil smog. MHD v Přerově jezdí zdarma, totéž možná čeká Brno

V hlavním městě byla tato situace naposledy na počátku února. Pražský magistrát tehdy vyzval řidiče, aby omezili jízdy autem. Zvláštní opatření Praha nechystala. Při smogové regulaci v polovině ledna vedení města zvažovalo zavedení MHD zdarma, nakonec od toho upustilo. Magistrát může také omezit vjezd aut do centra, o této variantě ale zatím Praha neuvažovala.

Meteorologové nevyloučili to, že by v blízké době mohl být vyhlášen i signál regulace, kdy musejí například podniky omezit výrobu. V úterý to sdělil Český hydrometeorologický ústav.

Na celé jižní Moravě trvá smogová situace, meteorologové ji vyhlásili v pondělí dopoledne nejdřív jen pro Brno, večer ji rozšířili na celý kraj. Brněnští radní mají od 12:00 jednat o tom, zda bude městská hromadná doprava v krajském městě v obdobích smogu zdarma. Na všech měřicích stranicích je překročen limit pro koncentraci polétavého prachu v ovzduší.

„Situace je důsledkem dálkového transportu znečištění, které už o víkendu putovalo z Polska a Moravskoslezského kraje na Zlínsko a Olomoucko a postupně se přesouvá stále jižněji,“ řekl Robert Skeřil z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Smogovou situaci v Brně meteorologové naposledy vyhlásili 20. ledna, ještě ten den ji rozšířili na celý Jihomoravský kraj. Odvolali ji o dva dny později.

V Prostějově i Olomouci dnes denní koncentrace polétavého prachu překračují limit 50 mikrogramů na metr krychlový trojnásobně. Aktuální hodinové hodnoty jsou nejvyšší v Prostějově, kde jsou limity překročeny až čtyřnásobně a meteorologové zde situaci označují za velmi špatnou. Průměrné denní limity jsou však dvojnásobně překročeny i na zbývajících stanicích v Olomouckém kraji, a to včetně Jeseníku, kde bývá vzduch nejčistší. V Přerově opět jezdí MHD zdarma.

„Smogová situace v Olomouckém kraji trvá. Zatím je výhled nepříznivý na dnešek a středu, od čtvrtka by se rozptylové podmínky mohly zlepšovat, ale výraznější změnu lze zřejmě očekávat až od pátku,“ řekl dnes Roman Volný z ostravského pracoviště ČHMÚ.

V Přerově kvůli množství prachu v ovzduší od úterních 09:00 začala opět jezdit MHD zdarma. Radnice o tom informovala své obyvatele prostřednictvím textových zpráv. „Výrazná změna se v nejbližších hodinách nepředpokládá. Přeprava městskou autobusovou dopravou je od 9:00 hodin až do odvolání bezplatná,“ píše se také na webu radnice.

Smogová situace v Pardubickém kraji podle meteorologů potrvá nejspíš do pátku. Kvůli špatným rozptylovým podmínkám ji vyhlásili v pondělí.

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku denní koncentrace polétavého prachu překračuje povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový čtyřnásobně. Aktuální hodinové hodnoty jsou kromě Valašského Meziříčí čtyřnásobně překročeny i ve Zlíně. Za velmi špatnou meteorologové označují i situaci v Uherském Hradišti, kde hodinové koncentraci prachu do čtyřnásobku limitu moc neschází. Zhruba trojnásobně jsou denní limity překročeny i v Otrokovicích a Těšnovicích u Kroměříže.

Ve Zlínském kraji trvá smogová situace, která byla vyhlášena v pátek. Letos se tak stalo již popáté, což je pro region netypické.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud aspoň na polovině měřicích stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles.

Meteorologové při smogu doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Podle doporučení meteorologů by lidé také měli omezit jízdu auty a přednostně by měli využívat městskou hromadnou dopravu.

V Královéhradeckém kraji trvá smogová situace. Limity pro polétavý prach byly ráno v H. Králové a v Trutnově překročeny více než dvojnásobně.