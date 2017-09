50 let s Cimrmanem: Smoljak vysoudil sto tisíc, Supraphon obešel jeho autorská práva

PRAHA Jedna z nejvýznamnějších nahrávacích společností v zemi, Supraphon, by měla Filipu Smoljakovi vyplatit sto tisíc korun. Firma totiž loni vydala na vinylových deskách kolekci všech her kultovního divadla Divadla Járy Cimrmana, aniž by se ho dovolila. Druhý nejstarší potomek jednoho ze dvou autorů divadla, Ladislava Smoljaka, je přitom po svém otci držitelem jedné čtvrtiny autorských práv. Filip Smoljak tak na společnost podal žalobu, s níž uspěl.

„Rozhodnutí soudu vítám,“ sdělil serveru Lidovky.cz Filip Smoljak. „Je to alespoň záchvěv spravedlnosti pro mého otce Ladislava Smoljaka, i když malá kapka v moři nespravedlností, které se kolem jeho autorství a autorských práv v nedávné i dávné minulosti odehrály,“ dodal. Smoljak je jediným ze čtyř sourozenců, který si autorská práva po svém otci spravuje sám. Tím větší má kontrolu nad tím, jak se s nimi nakládá.



Loni se při 50. výročím zrodu fiktivní postavy Járy Cimrmana, kolem níž se o rok později ustavila divadelní scéna, se Supraphon rozhodl, že kultovní divadlo fanouškům připomene vydáním všech jeho her na vinylových deskách. S touto iniciativou nepřišla náhodou právě tato firma, s Divadlem Járy Cimrmana na pořizování a publikování audio záznamů spolupracuje dlouhé roky. Tentokrát šlo o limitovanou edici, pro niž nechala vylisovat několik tisíc desek. Pokud si někdo objednal kompletní kolekci 15 inscenací na 16 nosičích, Supraphon si účtoval 5 tisíc korun.

Jenže firma si před vydáním souboru všech her neopatřila souhlas Filipa Smoljaka, za nímž jde čtvrtina autorských práv režiséra a spolutvůrce všech inscenací divadla, jímž je Ladislav Smoljak. Soud nahrávací společnosti nařídil, aby Filipa Smoljaka odškodnila. „Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci pohledávku ve výši sto tisíc korun,“ sdělila serveru Lidovky.cz Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž kauzu vyřizoval.

Supraphon autorské podmínky musel znát, míní právník

„Soud vydal platební rozkaz, protože byly splněny zákonné podmínky,“ dodala. Platební rozkaz už si Supraphon převzal, v rukou ho má od 4. září. Se Smoljakem by se tak měl vyrovnat v nejbližších dnech. Vedle toho soud stanovil osmiprocentní úrok z prodlení, který se počítá od 1. dubna. Za rok od zmíněného data tak Supraphonu poskočí suma o osm tisíc korun, pokud nezaplatí.

Server Lidovky.cz se snažil nahrávací společnost od středy kontaktovat, aby předestřela svůj pohled na věc. Především aby přiblížila okolnosti přípravy sbírky vinylů, proč si před jejich vydáním neošetřila právní čistotu záměru a jak bude na rozhodnutí soudu reagovat. „Za firmu Supraphon se k celé věci nebudeme vyjadřovat,“ reagovala až v pátek ředitelka firmy Iva Milerová. „Vše je v řešení právníků,“ dodala.

V českém byznysu o autorských právech nepanuje příliš velké povědomí. „Nemyslím si, že by to měl být příklad Supraphonu, pro který jsou smlouvy s autory a vydavatelské smlouvy denním chlebem,“ uvedl pro server Lidovky.cz právník Jan Rohlena z advokátní kanceláře Dudák Vilímková & Partners, který se zabývá autorským právem.

Pře o autorská práva v případě umělecké produkce nejsou u nás příliš časté. Obzvlášť to platí pro případy, kdy jedna ze stran nese tak známé jméno, jako Smoljak je. „Myslím si, že to není běžná sporová agenda. Když už nějaký takový případ je, je to jeden významnější za pár let a vždy se medializuje,“ všímá si Rohlena. V tomto ohledu představuje největší kauzu poslední doby tahanice o práva ke kreslené postavě Krtečka mezi vnučkou jeho autora Zdeňka Milera Karolínou a správkyní Milerova díla Milenou Fischerovou.



Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Peníze od Supraphonu nemá Smoljak jisté

Soud při stanovení výše základní platby, kterou musí Supraphonu odvést, vycházel ze Smoljakova odhadu. K tomu došel jeden ze dvou synů Ladislava Smoljaka po konzultaci s odborníky nad autorským zákonem s ohledem na principy obvyklé v komerční sféře. „Aktivita Supraphonu je totiž pouhým kšeftem bez jakéhokoliv společenského významu, je to obchodní produkt, luxusní zboží pro movité fanoušky nebo snobské sběratele,“ ohodnotil pak projekt nahrávací společnosti.

Smoljak-Svěrák, s.r.o. Další motiv do sporu mezi Filipem Smoljakem a firmou Supraphon vnáší existence společnosti Smoljak-Svěrák, s.r.o., kterou roku 2012 založili potomci Ladislava Smoljaka a Zdeněk Svěrák. Jednou z hlavních náplní této firmy by právě měla být produkce a distribuce audio(vizuálních) záznamů her DJC.

Filip Smoljak je přesvědčený, že Supraphon měl zmíněnou rodinnou společnost při přípravě kolekce vinylových desek kontaktovat. „Upozorňuji také na fakt, že naše know-how, tedy autorská práva, užila de facto konkurenční obchodní společnost,“ poznamenal.

Peníze si však podle svých slov nehodlá nechat. Smoljak je vedle Českého rozhlasu a studentů DAMU patronem projektu „Cimrman žije!“, jenž spočívá v interpretaci inscenací Divadla Járy Cimrmana ochotnickými soubory. Vysouzenou částku hodlá postoupit právě těmto nadšencům, aby mohli uhradit poplatky za využití autorských práv k předváděným kusům. U toho mimo jiné dojde k pikantní situaci.

„Tyto poplatky se dodnes musí platit mým sourozencům a Zdeňku Svěrákovi. Takže z vysouzené částky vlastně něco nepřímo odevzdám právě jim,“ poznamenal Smoljak. Svého podílu na zmíněných výnosech z autorských práv se u tohoto projektu vzdal. Peníze však ještě nemá jisté, Supraphon si může podat takzvaný odpor. „Tím by byl platební rozkaz zrušen a soud by pak pokračoval v řízení,“ vysvětlila mluvčí soudu Puci. Teprve v tomto řízení by se argumenty Supraphonu projednaly.