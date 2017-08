Úniky ze spisů jsou jako rakovina, řekl Chovanec sněmovní komisi

PRAHA Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) považuje úniky z policejních spisů do médií za velký problém. Podle něj některá média získávají hlubší vhled do různých kauz, což může poškodit obviněné osoby, protože se nakonec může ukázat, že jsou nevinné. Chovanec to řekl novinářům po výslechu před sněmovní vyšetřovací komisí, která se únikem ze spisů zabývá. Ministr úniky označil za velkou bolest nebo rakovinu celého systému.

Podle Chovance je zjevné, že některá média mají hlubší vhled do živých kauz, což podle něj není v pořádku. Dodal, že orgány činné v trestním řízení by měly dbát na to, aby informace neunikaly. „Já si myslím, že je potřeba, aby trestní řízení bylo neveřejné,“ řekl Chovanec, který před poslanci vypovídal zhruba hodinu a půl.



Podle něj nejde prolomit ochranu novinářů, kteří nemají povinnost prozradit své zdroje. „Spíše je to otázka na některou z tajných služeb, aby se tomuto fenoménu začala věnovat. Já to vnímám jako obrovskou rakovinu toho, co se děje v České republice. Není možné, aby některé výslechy svědků byly přenášeny v médiích de facto online,“ uvedl Chovanec.

Chovanec dodal, že ho poslanci konfrontovali také s informacemi, které jim před týdnem vyložil bývalý novinář Mladé fronty Dnes Marek Přibil, jehož uniklé nahrávky s exministrem financí a předsedou ANO Andrejem Babišem byly hlavním impulsem pro zřízení komise. „Já pana Přibila neznám. Jednou jsem s panem Přibilem hovořil telefonicky dva roky zpátky a od té doby jsme spolu nemluvili a osobě jsme se nesetkali,“ řekl Chovanec.

Přibil se s Babišem na nahrávkách bavili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Podle Chovance je systém nastaven správně, ale musí fungovat a nastavit se v něm dozorové mechanismy. Podle něj si musí policisté i státní zástupci uvědomit, že „jsou na jedné lodi“. „Je potřeba, abychom společně ladili ten systém tak, aby ty úniky byly co nejmenší. Oni budou vždycky, když selže lidský prvek. Musí být zjevné, že prodávat a vynášet informace z živých svazků není možné,“ řekl.

Poslanecká vyšetřovací komise má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Kromě Chovance má před komisi předstoupit také novinář Janek Kroupa a bývalý náměstek ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Dušan Brunclík. Čtvrtým předvolaným je policejní prezident Tomáš Tuhý. „Od pana policejního prezidenta budeme chtít vědět ta opatření, která on učinil v rámci policie, aby nedocházelo k neoprávněným únikům z vyšetřovacích spisů,“ uvedl Plíšek.