Sobotka: Země, které neplatí eurem, by mohly být pozorovateli

PRAHA Země, které neplatí eurem, by mohly mít pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny, navrhuje Česko. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by to podpořilo vzájemnou důvěru mezi oběma skupinami států a zabránilo tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. Předseda vlády to řekl na úvod pondělního zahájení týdenní porady českých velvyslanců v pražském Černínském paláci.

Sobotka velvyslancům řekl, že je zřejmé, že eurozóna bude v pohybu. „Že Francie či Německo budou usilovat o větší integraci, posílenou spolupráci eurozóny v celé řadě oblastí,“ uvedl premiér. Česko proto musí diskusi pozorně sledovat a nesmí dopustit, aby v eurozóně vznikala rozhodnutí, která na něj budou mít dopad, zatímco je země nebude mít možnost ovlivnit, dodal.



Důvěru a soudržnost všech členů EU by mohl podpořit pozorovatelský status zemí stojících mimo skupinu států platících společnou měnou. „ČR přišla s touto myšlenkou. Status by mohly mít země, které eurem neplatí, na jednáních zemí eurozóny. Uvidíme, jestli návrh získá širší podporu,“ řekl Sobotka.