Soud nařídil kontrolní posudek na příčetnost Dahlgrena. Trest by se mohl změnit

Nový posudek by však mohl trest zvrátit a Američan by mohl v krajním případě při uznání nepříčetnosti skončit v psychiatrické léčebně místo zabezpečovací detence. Už brněnský soud se zabýval tím, zda byl Dahlgren v době vražd příčetný, či nikoliv.

Jeho advokát Richard Špíšek poukazoval na to, že je jeho klient psychicky nemocný, což tvrdili i lékaři ve Spojených státech po jeho zadržení. Navrhoval proto už Krajskému soudu v Brně revizní posudek. Ten ho ale odmítl a poslal Američana za mříže na doživotí na základě posudků psychiatričky Mileny Zimulové a psycholožky Beaty Nour Mohamadiaové, podle kterých v době činu netrpěl závažnou duševní poruchou ani psychózou. Podle nich má poruchu osobnosti, která však neznamená, že by se v době tragédie nemohl ovládat. „Vrchní soud nám vyhověl v tom, co jsme požadovali. Chtěli jsme vypracovat revizní psychiatrický posudek,“ řekl MfD Špíšek.

Nový posudek vypracuje podle listu primář ochranné léčby Psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiří Švarc, který na to má čas do 31. března.

Dahlgren podle rozsudku v květnu roku 2013 zavraždil v Brně-Ivanovicích čtyři členy rodiny, u které dočasně bydlel. O život přišel muž, žena a jejich dva synové, z toho jeden byl nezletilý. Podle obžaloby nejprve napadl tři z nich, tetě zasadil 17 bodných a sečných ran pravděpodobně kuchyňským nožem, jejímu manželovi 29 bodných a sečných ran, synovi dalších 17. Jako posledního zřejmě usmrtil druhého syna, kterého napadl kamenem a poté nožem. Některé z obětí se pokusil zapálit. Dahlgren se k činu nikdy nepřiznal.

Spojené státy americké ho vydaly do Česka jako svého prvního občana v loňském roce. Když mrtvé v Ivanovicích objevili, vracel se Dahlgren už do USA. Hned po příletu ho Američané zadrželi.