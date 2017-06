Psi usmrtili pětiletého chlapce. Otec a majitel zvířat dostali podmínečné tresty

Státní zástupkyně v závěrečné řeči navrhla také zabrání psů. O tom soud nerozhodl, protože psi nejsou aktuálně nebezpeční pro společnost. Pondělní verdikt není pravomocný, všichni účastníci si ponechali lhůtu na odvolání.



Podle obžaloby pětapadesátiletý otec nechal svého syna bez dozoru na zahradě svého známého, kde se pohybovalo osm psů různých plemen. Psi na chlapce zaútočili a způsobili mu rozsáhlé zranění na krku, kterému chlapec i přes pomoc záchranářů podlehl.

Devětadvacetiletý majitel několika psů Pavel Horna podle obžaloby psy řádně nezajistil a ponechal je volně pobíhat po zahradě, kde bylo malé dítě.

„Bylo to fatální pochybení obou pánů,“ řekl při zdůvodnění rozsudku předseda senátu David Schmuck. Soud uložil oběma mužům, aby matce chlapce, která v domě tragické události pobývala v Anglii, uhradili 240 tisíc korun.

Víc potrestán za těch pár vteřin být už nemohu, řekl otec

Státní zástupkyně uvedla, že jednání obou obžalovaných bylo dostatečně prokázáno. „Nezletilý byl ponechán po dobu nejméně pěti až deseti minut v přítomnosti volně pobíhajících osmi psů hlídacích a pasteveckých plemen,“ dodala. Podle ní měl majitel psů Pavel Horna zajistit dozor nad svými psy a otec chlapce neměl nechat samotné dítě se smečkou psů.

Obhájkyně otce dítěte tvrdila, že chlapec byl bez dozoru pouze na jednu či dvě minuty, dítě bylo v doslechu a jednalo se o nepředvídatelnou událost. Proto navrhla zproštění obžaloby. Zproštění obžaloby požadoval také obhájce Pavla Horny.

Otec dítěte v pondělí v závěrečné řeči uvedl, že by kritický den nejraději vymazal ze svého života. „Přišel jsem o to nejcennější, co jsem měl, a ponesu si to celý život. Kdybych mohl, tak dám svůj život za jeho, měl život před sebou. Víc potrestán za těch pár vteřin být už nemohu,“ řekl.

Horna v pondělí uvedl, že cítí hlubokou lítost. „Věřte, že kdyby šlo něco udělat, aby ten kluk byl mezi námi, tak bych to udělal,“ řekl Horna.

Soudní znalkyně z oboru kynologie u soudu řekla, že šlo o mimořádnou situaci. „Plná zodpovědnost padá ne na psy, ale na lidi, kteří měli zajistit dozor. Tragédii šlo velmi jednoduše zabránit,“ řekla Naděžda Střelková.

Znalkyně odmítla spekulovat, zda útok vyvolal chlapec či některý ze psů, nebylo možné ani zjistit, který pes zaútočil. „Chlapec se mohl například ohnat klackem či uklouznout a spadnout na některého psa, těch situací by mohla být celá řada,“ řekla znalkyně. Hovořila také o tom, že se mohlo jednat o lovecký útok psa. „Pes je šelma, i obyčejná hra se může zvrhnout v lovecký pud,“ řekla znalkyně.