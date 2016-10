Kratochvílovi hrozilo až osm let vězení za smlouvy z let 2006, 2010 a 2011 s automobilovým závodníkem Michalem Pavlíkem, který mu měl při závodech zajistit reklamu na závodních autech. To se ale nestalo. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Jaroslav Paul podal odvolání, obhajoba se vzdala odvolání.

Soudkyně Barbora Sýkorová uvedla, že se zastavuje trestní stíhání ohledně faktur z roku 2006, protože už byla věc promlčena. U dalších faktur řekla, že žádné důkazy neprokázaly trestnou činnost.

„Nebyl prokázán úmysl obžalovaného, a proto není možné s přihlédnutím k zásadě pro dubio in reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) uznat obžalovaného vinným a soud ho musel zprostit,“ uvedla Sýkorová.

Kratochvíl byl s verdiktem spokojený. „Na jedné straně jsem rád, že to tak dopadlo, ale neberu to jako žádnou výhru. Celá kauza mě velmi poškodila i celou moji firmu. Musím však přiznat, že je to pro mě velké ponaučení a už v minulosti jsem ve firmě zdvojil kontrolní procesy, aby se to už v životě nemohlo stát,“ řekl novinářům Kratochvíl.

Okolnosti svědčí o trestném činu

Státní zástupce Paul se bude snažit zvrátit verdikt u odvolacího soudu. „Žádné nové důkazy mít asi nebudu, ale je otázka, jestli se soud vypořádal se všemi důkazy, které jsem navrhoval. Přímý důkaz sice není žádný, ale všechny okolnosti svědčí, že došlo k trestnému činu,“ uvedl Paul.



Připomněl, že závodník Pavlík byl soudem v Praze v podobných záležitostech, ale u jiných firem, pravomocně uznán vinným. „Soud v Praze řekl, že pan Pavlík je podvodník, který měl skupinu klientů, pro které zařizoval daňové podvody. A mezi jeho klienty patřila i firma Toka pana Kratochvíla. Je otázkou zvážení situace a rozhodnutí soudu, zda to pan Kratochvíl věděl,“ dodal Paul. Kvůli Pavlíkovi vyšetřuje policie téměř šedesátku firem, některé jsou i z jižní Moravy. „Probíhá vyšetřování a já očekávám, že touto kauzou celá záležitost nekončí,“ poznamenal státní zástupce.

„Když jsme reklamu zadali, vždy se nám zvýšil obrat. Proto jsme ji považovali za úspěšnou,“ uvedl u soudu Kratochvíl důvod, proč věřil, že se reklama uskutečnila. Navíc doplnil, že jakmile ho na nesrovnalosti upozornil finanční úřad, ihned daň zaplatil i s penále.



Hnutí ANO, za které Kratochvíl kandidoval do brněnského zastupitelstva, vyzvalo politika, aby kvůli celé záležitosti složil mandát zastupitele. Kratochvíl to neučinil. ANO ho už dříve vyloučilo ze svých řad kvůli nespokojenosti s jeho prací v pozici radního, na niž loni po výzvách strany i primátora Petra Vokřála (ANO) rezignoval.