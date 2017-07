‚Špičková nemocnice i neustálý dohled.‘ Úřad tvrdí, že v případě mrtvé Češky nezasáhl pozdě

PRAHA Den po smrti Češky, jež zemřela po útoku na pláži v Hurghadě, se objevily spekulace o tom, že tuzemské úřady nezasáhly včas. Podle dostupných informací vše ale svědčí spíše o opaku. Ministerstvo zahraničí se navíc hájí tím, že dokonce učinilo některé kroky, které byly nad rámec jeho povinností. Server Lidovky.cz přináší rekapitulaci událostí.

„Kdyby se její (pobodané Češky) stav v průběhu týdne dramaticky nezhoršil, řešila by převoz pacientky pojišťovna. Vzhledem k tomu, že k tomu ale došlo, tak stát do toho - i nad rámec standardních postupů - vstoupil. Poslal do Káhiry lékaře, aby zhodnotil, zda je pacientka schopna převozu, či nikoli,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Langronová.

Špičkový špitál

Reaguje na kritiku, která se po smrti šestatřicetileté ženy objevila. Tedy že stát zasáhl pozdě. Podle všeho se ale ženě po převozu z nemocnice v Hurghadě do „špičkového zařízení“ v metropoli Káhiře dostávalo kvalitní péče. Na její stav dohlížel jak tým lékařských profesionálů, tak český diplomat v Egyptě.

Zájem české strany byl patrný již krátce po útoku v pátek 14. července v rudomořském středisku Hurghadě, kde osmadvacetiletý Egypťan zaútočil nožem na návštěvníky pláže v turistickém resortu. Dvě německé turistky zabil a další zranil, mezi nimi i ženu z Česka.

„Když jsme po informačním chaosu zjistili, že byla zraněná Češka, tak jsme sami volali do nemocnic na místě, abychom zjistili, kde leží. Toho jsme se dopátrali. Náš pracovník jel přímo na místo, aby se přesvědčil, v jakém je stavu a co se bude dít dále. Mluvil s ní a zjistil, že není zraněná jen na noze a že má i další zranění,“ popsala začátky tragického příběhu Langronová.

Prvotní informace hovořily o tom, že utrpěla zranění právě „jen“ na dolní končetině. Bohužel žena měla i další zranění - konkrétně na hrudníku, krku a na zádech. Přesto byl její stav ještě před několika dny, jak informovala média na základě tiskové zprávy ministerstva, stabilizovaný. „Normálně komunikovala. Nemocnice ji prvotně ošetřila. S sebou na dovolené měla i rodinu, přítele a syna, takže její rodina i náš pracovník dostali informace přímo z nemocnice.“

„V tu chvíli jsme my, jako zastupitelský úřad, nemohli hodnotit stav pacienta, protože nejsme lékaři. Neměli bychom dokonce v takový moment ani uvádět příliš detailů o zranění. To je mezi pacientem a nemocnicí, nepatří to třetí straně,“ sdělila Langronová k událostem minulého týdne.

Kontrola lékařů

Standardní postup v případě, kdy byla pacientka relativně v dobrém stavu, počítal akorát s kontaktem mezi pacientkou a pojišťovnou kvůli krytí nákladů léčby, případně kvůli transportu do nemocnice ze země původu.

„V Hurghadě byl přítomen lékař domluvený s pojišťovnou, který se na ženu byl v nemocnici přímo podívat. To jsme dokonce zprostředkovávali my jako zastupitelský úřad. Dostávali jsme ho tam, protože náš diplomat umí perfektně arabsky a v tamním prostředí se velmi dobře vyzná,“ líčila Langronová.

Egyptské úřady poté začaly řešit stav pacientů zraněných v jejich zemi. Na základě toho bylo rozhodnuto, že nemocnice v letovisku nemá takovou výbavu jako „špičkově vybavená nemocnice“ v Káhiře, kam také byla Češka následně převezena a kde byla ošetřována. Lékaři domluvení s pojišťovnou pacientku pak tento „špitál“ podle Langronové navštěvovali.



V tu chvíli bylo ministerstvo informováno rodinou pacientky o dalších jednáních s pojišťovnou a plánovaném transportu do Česka. O konkrétních lékařských úkonech, které pacientka podstoupila, však nechtěla Langronová blíže s ohledem na přání rodiny hovořit.

Krátce nato procházela pacientka rekonvalescencí. „Stav se zlepšoval, rozhodně nebyl kritický. Normálně chodila, jedla, komunikovala,“ shrnula ve stručnosti tehdejší zdravotní stav Češky.

Ještě v pondělí ráno se zdálo vše v pořádku. „Starali se o ni ti nejlepší lékaři, které tam mají. Chodili za ní i zástupci egyptské vlády, protože i pro ně je důležité, aby zranění po útoku v jejich zemi dostali tu nejlepší možnou péči,“ uvedla Langronová.

Poté ale přišla zpráva, že se stav Češky radikálně zhoršil. „Nato se pan ministr (zahraničí Lubomír Zaorálek) domluvil s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem, ministrem obrany Martinem Stropnickým a panem premiérem Bohuslavem Sobotkou, že pošlou do Káhiry speciální letoun, který bude vybaven pro převoz těžce zraněných a že vyšlou na místo tým lékařů. Ta situace byla najednou mimořádná,“ sdělila dále mluvčí.

Tým lékařů ovšem nemohl pacientku na cizím území s ohledem na právní záležitosti léčit nebo operovat, a tak na místě hodnotil situaci. Řešil například to, zda je možné pacientku převézt, či nikoli.

„Lékaři byli u pacientky a řešili její stav s egyptskými lékaři. Konstatovali, že je bohužel v kritickém stavu vlivem multiorgánového selhání, ke kterému může dojít po zranění mezi zhruba sedmi a deseti dny, a tudíž ji není možné převézt zpět do Česka. Její stav by se tím mohl ještě zhoršit,“ popsala Langronová.

Část týmu se tedy vrátila zpět i s některými příbuznými zraněné Češky. „V noci ze středy na čtvrtek pacientka bohužel zemřela,“ zrekapitulovala události Langronová. Ministerstvo poté mělo za úkol vyřešit administrativní záležitosti spojené s úmrtím ženy, která byla obětí trestného činu. „Protože ministerstvo nedostane žádné zprávy od soudního lékaře na místě, poslal egyptské straně nótu,“ sdělila mluvčí dále s tím, že žádají pitevní zprávu.

Pitevní zpráva a odškodnění rodiny

Zaorálek navíc v pátek v poledne předvolal egyptského velvyslance v Praze Abderahmana Salaheldina Abderahmana.

Lékařka: Pokud si to nepřeje rodina, převoz Češky z Egypta teď nemá význam

„Egyptský velvyslanec mi dnes (v pátek) potvrdil, že nám pitevní zprávu poskytne, a zároveň přislíbil zasadit se o kompenzaci rodině zesnulé,“ uvedl po skončení schůzky ministr Zaorálek na Twitteru.

Ministr Zaorálek rovněž plánuje sejít se s rodinou zesnulé ženy v nejbližších dnech. Na schůzce chce rodinu informovat o všech krocích. Podle předběžných informací by mělo být tělo zesnulé ženy převezeno zpět do České republiky přibližně v polovině příštího týdne.