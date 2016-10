Kůstku přistihla policie opilého za volantem 7. srpna krátce před půlnocí v centru Ústí nad Labem. Nadýchal 1,59 promile, obdobné hodnoty ukázaly další dvě měření v rozmezí půl hodiny. Kůstka před soudem řekl, že ten večer navštívil dva bary, vypil asi tři třetinky dvanáctistupňového piva a cinzano. „Svého činu lituji, byla to chyba. Stalo se to poprvé a naposledy. Veškeré důsledky, které budou, budu respektovat. Prostě jsem do toho auta sedl a ujel jsem, nevím, pět metrů a policie mě zastavila,“ řekl Kůstka.

Soud jej původně potrestal trestním příkazem, v němž byly pokuta i zákaz řízení stejné. Kůstka proti němu ale podal odpor, jehož důvody odmítl komentovat, a soud tak nařídil standardní hlavní líčení.

Trochu drahý taxík

Kůstka na dotaz soudu připustil, že jízda taxislužbou z centra Ústí nad Labem domů by ho stála asi 300 korun. „V trestním příkazu jste dostal pokutu 30.000 korun, to je trochu drahý taxík,“ komentoval to soudce Martin Šámal.

Trest zdůvodnil tím, že Kůstka byl dosud bezúhonný, trest ve výši jeho měsíčního platu je podle soudu adekvátní. „Řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečné a většinou jen shodou náhod nedojde k vážným následkům,“ zdůvodnil Šámal, proč neuložil kratší trest zákazu řízení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i Kůstka si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

S porušením zákona se potýkají i jiní kandidáti na senátora

Kůstka, který kandidoval jako nezávislý, skončil v senátních volbách poslední z deseti uchazečů. Na Ústecku získal 5,39 procenta hlasů, volilo ho 1524 lidí.

S porušením zákona za volantem se potýkali i další neúspěšní kandidáti na senátora za Ústecko. Náměstek primátorky Jiří Madar řídil před lety opilý. Jeho poslední přestupek z roku 2005 úředníci ústeckého magistrátu zastavili a kandidát Ústeckého fóra občanů vyvázl bez trestu. Sami pak skončili za zneužití pravomoci před soudem, který je nakonec osvobodil. Podle soudu sice nepostupovali správně a poskytli politikovi výhodu, ale nepodařilo se prokázat úmysl.

Z maření výkonu úředního rozhodnutí byl letos obžalován kandidát zelených a pirátů Martin Hausenblas (PRO!Ústí), kterého loni přistihla policie za volantem, i když měl kvůli vysokému počtu bodů zákaz řízení. Hausenblas dostal pokutu 2000 korun v přestupkovém řízení a soud jeho stíhání zastavil. Politik tvrdí, že zákaz řízení porušil, neboť jel vyřídit vízum, aby mohl odletět na setkání s dalajlamou, a ujel mu vlak.