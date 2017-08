STAN si dali do programu boj proti Klausově amnestii. Kvůli důvěře v ‚právní stát‘

PRAHA Starostové a nezávislí (STAN) chtějí prosadit několik zásadních změn ústavního práva. Senát by měl dostat pravomoc navrhovat Ústavnímu soudu zrušení amnestie nebo milosti. Představitelé hnutí ve čtvrtek během programové konference novinářům řekli, že by horní komora mohla zpochybnit i dřívější amnestie včetně rozhodnutí Václava Klause z roku 2013.

Starostové také uvažují o tom, že by druhý pokus při jmenování vlád místo prezidenta měl připadnout předsedovi Sněmovny.



Senát by měl podle představ Starostů dostat možnost třípětinovou většinou všech členů navrhovat Ústavnímu soudu zrušení vyhlášené amnestie či individuální milosti. Mohl by k tomu přikročit v případě, že by krok hlavy státu podle senátorů zpochybňoval demokratický právní stát. Posoudili by to ústavní soudci. STAN při konstrukci vyšel ze slovenského vzoru.



„Narážím na amnestii Václava Klause, která zastavila trestní stíhání u nejzávažnějších hospodářských trestných činů. To mělo za následek výrazný dopad na poškozené a byla podkopána důvěra v právní stát,“ konstatovala právnička Hana Marvanová, která je jednou z garantek programu STAN. Šéf hnutí Petr Gazdík upřesnil, že zákon by byl obecný, a umožnil tak zpochybnění i amnestií z minulosti.

Klaus vyhlásil amnestii na začátku roku 2013 u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky. Podle údajů ministerstva spravedlnosti se dotkla 111.263 odsouzených a obviněných. Na základě amnestie bylo zastaveno trestní stíhání 265 obviněných. Abolice se týkala některých známých kauz, například Progres Invest, H-System, fondů Trend a Mercia nebo údajných stamilionových podvodů, kterých se podle žalobců dopustil podnikatel a někdejší šéf Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský.

Nový postup by Starostové upřednostnili u jmenování vlád. V současnosti jmenuje premiéra prezident, pokud pak nově sestavená vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, má na jmenování předsedy vlády hlava státu druhý pokus. Pokud neuspěje ani takto vzniklý kabinet, navrhne premiéra šéf Poslanecké sněmovny.

Podle představ Starostů by se měly druhý a třetí pokus vyměnit. „Prezident by tak nemohl taktizovat s vědomím, že hned následující pokus je také jeho. Domníváme se rovněž, že je nemyslitelné, aby vláda rozhodovala bez důvěry Sněmovny i řadu měsíců a opírala se jen o jmenování prezidentem,“ stojí v programu Starostů.