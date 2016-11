Stát dotuje majitele ‚Dalíkovy‘ vily. Kontrakt na prezentaci vyvolává podezření

První alarm spouští personálie kolem pořadatele závodu historických vozů, agentury Dedeman. Jako její jediný majitel je zapsána britská Vitasoft Growth Limited, skořápka se zastřeným koncovým vlastníkem. Ředitel a jednatel je Markus Hasler, lichtenštejnský podnikatel, který v roce 2009 pronajal vilu v Monte Argentariu Marku Dalíkovi pro dovolenou expremiéra Mirka Topolánka.

Podezřelý kontrakt

Smlouvu uzavřel Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) napřímo s eventovou firmou Dedeman v květnu. Za prezentaci značky Klasa na dvoudenní akci pro historické vozy dostala agentura 1,5 milionu. To zdánlivě nevypadá jako částka hodná pozornosti, ale podle odborníků na marketing, které LN oslovily, kontrakt vyvolává podezření.

„V některých bodech je příliš konkrétní, ale jsou to vesměs marginálie, to důležité není naceněné. Tam pak vzniká prostor pro manipulaci. Smlouva je sepsaná tak, aby to vypadalo, že klient dostane za málo peněz hodně muziky, ale ve skutečnosti je to naopak. Pokud dá státní fond 1,5 milionu za jednu akci v Kutné Hoře, nepředstavuje to žádnou komunikační strategii, protože je to příliš nahodilé, a jsou to vyhozené peníze,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově. Chybí například specifikace toho, co mají obsahovat potravinové koše pro diváky a soutěžící nebo jak přesně má vypadat propagační stánek.