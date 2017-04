Středočeští zastupitelé ponechali mandát fyzičce Drábové

Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem vnitra nesouhlasí a chce, aby se celým sporem zabýval soud. Hejtmančin náměstek a celostátní první místopředseda STAN Vít Rakušan věří, že soud bude postupovat rychle, aby se mohla Drábová v případě příznivého rozsudku vrátit do zastupitelstva. Podle koaličního partnera STAN, hnutí ANO, ale soud není tím správným řešením. „STAN má své zástupce v Parlamentu a může to řešit parlamentní cestou,“ míní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Shoduje se však se STAN v tom, že rozpor v legislativě nemají řešit zastupitelé. Stanovisko vnitra naopak sdílel opoziční klub KSČM.

Pro to, aby Drábová o mandát krajské zastupitelky přišla, hlasovalo osm zastupitelů, 13 bylo proti a 31 se zdrželo. Na jednání chyběla opoziční ČSSD. Drábová tak zůstává zastupitelkou, domnívá se však, že ve funkci už dlouho nebude. „Můj osobní názor je, že osud mého mandátu je zpečetěn, protože ministerstvo vnitra - a já jim to nevyčítám, chraň pánbůh - přistoupilo na striktně právně pozitivní výklad toho, co je dáno zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. Nikdo se neptá po smyslu toho ustanovení, ale tak jsou u nás většinou státní správou zákony vykládány,“ řekla.

Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné, zastupiteli mohou být podle tohoto názoru jen řadoví státní zaměstnanci. STAN tvrdí, že přednost před volebním zákonem má novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje. „Služební zákon je zákonem pozdějším a vyjadřuje novou vůli zákonodárců,“ uvedl Rakušan. Podivil se i tomu, proč Drábovou kvůli neslučitelnosti funkcí nevyškrtl už krajský úřad při registraci do voleb.

Rakušan poukázal také na to, že někteří ministři jsou zároveň krajskými zastupiteli, jejich případný střet zájmů je podle něj silnější. Připomněl i to, že Drábová získala ve volbách vysoký počet preferenčních hlasů. Je podle něj otázkou, zda by o ní měli rozhodovat zastupitelé, kteří se takové přízni voličů netěší. „Vnímáme, že získala okolo 11.500 preferenčních hlasů. Vnímáme ale i to, že ze strany STAN šlo při známých faktech o rozpor kandidatury s volebním zákonem a hlavně o určité zneužití této osobnosti,“ řekl předseda klubu KSČM Zdeněk Štefek.

Zastupitel za TOP 09 Peter Tiso uvedl, že udělat při této právní nejistotě z Drábové hlavní tvář kampaně bylo od STAN nezodpovědné. Rakušan výhrady odmítl. „Od začátku jsme říkali, že nepůjde do žádné uvolněné pozice, že není kandidátkou na hejtmanku, nepůjde do krajské rady,“ podotkl.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) před časem poslal hejtmance dopis, v němž ji upozornil na neslučitelnost funkcí Drábové. Zastupitelé ji měli 7. března zbavit mandátu. Protože se tak nestalo, ministr požádal o svolání mimořádného jednání zastupitelů, to se uskutečnilo dnes. Hejtmanka míní, že zastupitelstvo není orgánem, který má neslučitelnost řešit. „My si myslíme, že to je věc právnická a posouváme to tímto rozhodnutím zpět panu ministrovi,“ uvedla. Aktuální vyjádření vnitra se ČTK snaží získat.

V obdobné situaci jako Drábová byla v Královéhradeckém kraji náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která ale již mandát krajské zastupitelky v pondělí sama složila. Drábová se k tomu nechystá.

V říjnových volbách se do zastupitelstev krajů dostalo pět vysokých státních úředníků. Někteří z nich už neslučitelnost mandátů vyřešili dříve. Náměstek ministryně školství Robert Plaga (ANO) se místa v zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzdal. Naopak Jana Vildumetzová (ANO) raději opustila místo náměstkyně ministra vnitra a stala se hejtmankou Karlovarského kraje. Náměstkyně ministra financí a zastupitelka Pardubického kraje Lenka Dupáková, dříve Jurošková (ČSSD), vyřešila dilema odchodem na mateřskou dovolenou.