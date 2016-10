„Situací se zabývám delší dobu a sleduji, do jakých rozměrů problémy za poměrně krátkou dobu narostly. (...) Nyní již nevnímám interní řešení jako možnou variantu a cítím potřebu se od působení pana rektora distancovat,“ řekl LN Stanislav Jeřábek, svolávající doktorand a též předseda „malého“ senátu fakulty informačních technologií.

Tento senát vyzýval 19. října rektora k odstoupení; kritických bylo i sedm zbývajících orgánů.

Všech osm děkanů poslalo pár dní předtím Konvalinkovi dopis, aby buď učinil rychlé kroky k obnovení dobrého jména školy a vyvrátil obvinění, anebo vyvodil osobní odpovědnost. Na zasedání senátu 26. října promluvili i další aktéři nahrávkové kauzy – vyhozený kvestor Tomáš Pelikán i ředitelka kolejí Markéta Kabourková.

Oba zopakovali, že záznamy s Elfmarkem jsou autentické, a uvedli, že podají žaloby na ČVUT kvůli neplatnosti výpovědí či pomluvě. Včera to LN telefonicky potvrdili. „Věc budou řešit i naši právníci,“ doplnil rektor Konvalinka.

V ČVUT to vře

Když před týdnem dorazil fotograf LN na zasedání senátu ČVUT, kde se tísnili nezvykle početní hosté, byl překvapen. Hned po prvním snímku – na veřejném místě a na veřejné vysoké škole s rozpočtem pět miliard korun ročně – se jej předseda akademického senátu Vladimír Haasz otázal, co tam dělá. A senátoři pak několikrát hlasovali, zda může v sále Masarykovy koleje fotit. Zamítli to; leč zákon to povoluje.



I tato malá historka ukazuje, jak je akademická půda citlivá na medializaci svých (interních) problémů. A ty nyní souží právě České vysoké učení technické. V rozvětvené a nejednoznačné kauze se objevují nahrávky dotačního mága Miroslava Elfmarka. Naznačují, že ještě letos 15. března „úkoloval“ zaměstnance, ač už neměl na škole působit (a ani by k tomu neměl mandát). Někdejší úředník ministerstva průmyslu, letos pravomocně odsouzený za podvod, se již v roce 2014 stal poradcem rektora Petra Konvalinky.

Ten tohoto angažmá nejspíše lituje, neboť pouhý Elfmarkův stín jej ničí. „Ano, poškodilo mne to. I kdybych se rozkrájel, nezbavím se toho. Mrzí mne to, protože nikdy nebylo mé jméno spojováno s něčím ani trochu kontroverzním,“ řekl Konvalinka LN v zářijovém rozhovoru.

Od té doby, co senátor ČVUT Petr Olšák rozeslal svým kolegům vybrané přepisy skandálních audionahrávek, začala i některá média případ „propírat“ a rektor nestíhá akademikům jasně odpovídat. Kritický dopis mu napsali děkani všech osmi fakult; ostré byly i „malé“ senáty, jež volají po řešení situace či přímo rezignaci.

Dvacátého října se Konvalinka snažil odpovědět čtyřstránkovým vyjádřením, kde píše o zkreslování, bulvarizaci i účelových dezinformacích a kritizuje „nezákonné pořizování nahrávek“ – nejspíše zásluhou vyhozeného kvestora Tomáše Pelikána a někdejší ředitelky Správy účelových zařízení Markéty Kabourkové, již se údajně vzepřeli Elfmarkovi.

Složitý případ, kde se míjejí vyjádření hlavních postav i opačná nařčení z pochybných vazeb (dle rektora například mezi ředitelkou a právníkem Ladislavem Hradilem, jenž měl před léty dle Aktuálně.cz aféru s vydáváním víz na Ukrajině), se snažil 26. října rozřešit i „velký“ senát.

Otázky zůstávají

Ale i po rektorově dlouhém vysvětlování zůstávají nesrovnalosti a otázky: o zrušeném auditu za rok 2015, který prý plánoval kvestor, o reálné Elfmarkově činnosti a datu ukončení jeho úvazku, o jeho roli v projektu Správy úložiště radiokativních odpadů (SÚRAO) s firmami Satra a Mott MacDonald za 79 milionů korun – a to zvláště poté, co profesor Zdeněk Bittnar na předminulém jednání senátu doslova řekl, že zakázku Elfmark „vymámil“.

„Senát ČVUT vzal na vědomí vystoupení pana rektora a dalších vystupujících. Na základě toho žádá rektora, aby (...) doplnil svá vyjádření a tak vyvrátil přetrvávající pochybnosti. Pokud k tomu nedojde, pak rektora vyzývá, aby převzal osobní zodpovědnost,“ stojí v usnesení z minulého týdne. Další jednání bude až 30. listopadu. „Zvážím formu, jakou to kolegům vysvětlím,“ řekl LN Konvalinka, který se již omluvil za Elfmarkovo angažování.

Mezitím se bude šířit i studentská petice, jež ho vyzývá k rezignaci. „Vyjádření pana rektora na říjnovém zasedání senátu byla vyhýbavá, znevažující akademický senát, potažmo celou akademickou obec, a místy až dětinská. Pan rektor nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu,“ stojí v textu.

„Využiji všech prostředků, abych očistil své jméno,“ řekl LN Pelikán. „Žalobu mám připravenu,“ potvdila i Kabourková. Již na minulém zasedání se akademici shodli, že nechtějí nikoho vyšetřovat, soudit. Bude to tak muset učinit řádný soud.