Svěrákův film Po strništi bos představil filmový plakát, láká diváky

Fotograf Ondřej Pýcha s grafiky Lukášem Fišárkem a Jiřím Karáskem chtěli zachytit jiskru a přirozenost, kterou hrdina příběhu Eda v podání malého Aloise Grece projevoval během natáčení.

Film, který dějově předchází úspěšné Obecné škole, se odehrává v letech 1943 až 1945, kdy se rodina musí vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Malé město, kde chlapec trávil jen chvíle prázdnin, se tak na čas stává jeho domovem. Nachází tu cestu k místní klukovské partě, jejíž svět je odlišný od městského, v níž musí obhájit své místo.

Také nyní je Edův tatínek Fanouš Souček elektrikářem, nyní v podání Ondřeje Vetchého. Maminku, kterou hrála Libuše Šafránková, ztvárnila Tereza Voříšková. Natáčelo se i na Bohdalci, kde vznikala Obecná škola. Eda byl tehdy desetiletý, nyní je mu sedm.

„Základem příběhu je můj prožitek, zhruba 90 procent příběhu jsem prožil. Ale situace vyžadují, abyste některou akci dal někomu jinému, než to ve skutečnosti bylo. Abyste vytěžil i vzpomínky někoho jiného, což nesmí být poznat,“ řekl Zdeněk Svěrák, který na scénáři spolupracoval se svým synem.

„Kniha jsou korálky navlečené na šňůrce. Pro film ale potřebujete dramatický oblouk, aby byli diváci zvědavi, co se stane dál,“ vysvětlil režisér. Je to podle něj stejné - a je to jiné. „Nechte se překvapit,“ dodal. Film bude mít premiéru až koncem léta, kdy se už lidé vrací z prázdnin domů. „Také proto ho neuvedeme na karlovarském festivalu, nebyl by totiž čerstvý,“ dodal.

Lyričtější než Obecná škola

Podle režiséra bylo v počátcích natáčení obtížné uhlídat členy té klukovské party, aby se nedívali do kamery. „Pak si jeden z nich nemohl zapamatovat text - a ti ostatní mu napovídali. To bylo těžké, nicméně jeden takový záběr ve filmu zůstal,“ prozradil režisér. Výsledek je prý lyričtější než v Obecné škole, je to víc o rodině, shodli se otec se synem.

Projekt zapadá do série, v níž režisér se svým otcem Zdeňkem vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí 20. století. „Obecná škola byla o dětství mého tatínka, Kolja o dospělosti a Vratné lahve o jeho stáří,“ doplnil Jan Svěrák. Zápornou postavu dědečka ztvárnil Jan Tříska, v dalších rolích se objeví Oldřich Kaiser, Petra Špalková, Hynek Čermák a Zdeněk Svěrák v dopsané roli ředitele školy.

Jan Svěrák, režisér nového filmu Po strništi bos, s hlavním dětským představitelem.

Film vznikl v koprodukci s Dánskem a Slovenskem. Producenty a koproducenty byly Phoenix Film, Novinski, Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, Barrandov Studio a Innogy. Film podpořil Státní fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond.

„Na Slovensku jsme nahrávali hudbu, v Dánsku už tradičně mícháme zvuk. Slovenská premiéra bude týden po té české, v Dánsku snímek zřejmě půjde rovnou do televize jako Tři bratři, kteří se tam přezpívali do dánštiny,“ dodal Jan Svěrák.