Syrští uprchlíci se už nemusí prát o krabice s pomocí. Dostávají bankovní karty

Karty mají za cíl zjednodušit předávání pomoci a umožnit uprchlíkům, aby měli víc možností, jak naložit se svěřenými prostředky a mohli si například vybrat, jaké jídlo či léky za ně koupí. Karty by měly platit 5 let jako kompenzace za pět let trvající válečný konflikt v Sýrii, informovala agentura AP.

Na kartách přibývá měsíčně v průměru 175 dolarů (asi 4500 korun). Rodiny dostávají na každého člena 27 dolarů (téměř 700 korun). Na zimní měsíce pak dostávají rodiny jednu kartu se 170 dolary navíc.

Peníze pocházejí od libanonské neziskové organizace Lebanon Cash Consortium. Na iniciativě se podílí ale také Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a agentura OSN World Food Programme (WFP), jejímž cílem je zajistit potravinovou bezpečnost obětem živelných katastrof a válek.

Karty vrací důstojnost

Organizace distribuovaly kolem milionu debetních karet mezi uprchlíky, kterých je v Libanonu celkem zhruba 1,5 milionu. Jedním z těch, kteří díky tomu mohou žít alespoň trochu normální život, je Moussa. S deseti dětmi a dvěma manželkami utekli ze syrské Rakky před Islámským státem.

„Když se spoléháte na dovezené krabice s pomocí, postrádá to důstojnost. Stačí nestihnout přijít brzo a strkání a vrážení u nákladních vozidel vám vezme svobodu a důstojnost,“ řekl pro BBC.

V libanonských uprchlických táborech funguje systém, který kontroluje, aby lidé nemohli získané peníze zneužít a posílat je jiným osobám třeba přímo do Sýrie.

„Uprchlíci jsou každý měsíc upozorněni, že jim přišly nové peníze. Mohou si je pak vybrat v nejbližším bankomatu,“ popsala systém Dana Sleimanová z UNHCR.

Nedostává se však na všechny, někteří Syřané si stěžují, že o kartu požádali, ale čekají marně. Privilegia syrských uprchlíků kritizovali i někteří Libanonci. V jejich zemi je totiž množství lidí, kteří sami nedokáží uživit své děti. Řešením proto bylo, že debetní karty dostávají i oni.

10 miliard z EU

S podobnou iniciativou přišla i Evropská unie. V říjnu oznámila, že vyčlení v přepočtu téměř 10 miliard korun, aby zajistila také ve spolupráci s WFP bankovní karty pro Syřany v Turecku, kterých tam je okolo tří milionů.

Ti, kteří se snaží žít mimo uprchlické tábory, by měli dostávat měsíčně 100 tureckých lir (735 korun) na člena rodiny. „Chceme, aby si byli schopní platit nájmy, účty či jídlo, cokoliv, co budou potřebovat,“ vysvětlil pro server NPR šéf Červeného půlměsíce, který se na iniciativě také podílí, Mehmet Gulluoglu.

Vyvstávají však otázky, jestli je 100 lir měsíčně dostatečná pomoc. „Potkal jsem uprchlíky, kteří žijí v jeskyních, protože nemají, kam jinam jít. 100 lir měsíčně může v životech takových lidí udělat velký rozdíl,“ uvedl mluvčí WFP Jonny Hogg.