‚Těhotný člověk.‘ Ministr je rozhodně proti, maminky z Podolí na vážkách

Ve Velké Británii by se ale situace mohla lišit. Mohl by mezi nimi sedět těhotný muž. Biologicky žena, která se cítí být mužem, si v Británii totiž může nechat změnit pohlaví v úředních dokumentech. V britské porodnici by tak mohl sedět vizuálně i úředně muž, ale s těhotenským břichem.

Britský právní systém umožňuje občanům z řad trans* komunity (přívlastek trans* označuje člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními, hvězdičkou se značí široké spektrum identit a různých genderových projevů – pozn. red.) změnu pohlaví v dokladech, aniž by prodělali změnu chirurgickou pohlaví, se kterým se narodili, a zároveň aniž by se nechali sterilizovat.

V České republice takový případ nastat nemůže. „Když u nás chce transgender člověk příslušnou změnu v dokladech, musí podstoupit sterilizaci, což je zastaralý a nehumánní požadavek zasahující do zdraví i tělesné autonomie,“ říká Viktor Heumann ze organizace Trans*parent bojující za práva trans* komunity.

Britská společnost v současnosti řeší debatu, jestli by doktoři měli používat slovní spojení „nastávající matka“, nebo spíš „těhotný člověk“, aby neurazili trans* občany. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka by podobné oslovování v Česku bylo krokem špatným směrem.

„Rozhodně nic takového nepodporuji a jsem dokonce striktně proti,“ řekl pro Lidovky.cz ministr zdravotnictví. „Přijde mi, že už je to za hranicí normálu a někteří lidé upřímně řečeno vymýšlejí věci, jen proto, aby je vymýšleli,“ dodal. Na otázku zda se s touto problematikou setkal, odpověděl ministr, že „naštěstí ne,“ a že doufá, že se mu nadále vyhne.

S tímto tématem se nesetkal ani gynekolog Ladislav Krofta, podle kterého se jedná o „ukázku toho kam až lidská mysl může zabřednout“. „Já se domnívám, že ta cesta je naprosto lichá. Používat termín těhotný člověk je v rozporu se základními přírodními principy,“ řekl gynekolog pro Lidovky.cz.

Maminky na vážkách

Pro oslovené budoucí maminky z porodnice v Podolí je výraz „těhotný člověk“ spornou záležitostí. Některým je jedno, jak je lékař nazývá, či jsou dokonce pro takové oslovení. Jiné se cítí jako nastávající matky a chtěly by proto tak být oslovovány. Představa těhotného muže v čekárně ale téměř žádnou z maminek oslovených nepohoršuje.

„Asi bych se v první chvíli podivila, ale v dnešní době je možná spousta věcí. Nic proti tomu nemám,“ říká nastávající maminka Klára Vašíčková o teoretickém těhotném muži v čekárně. Při odpovědi na otázku, jak by reagovala na oslovení „těhotná osobo“ se pousměje. „Přijde mi to trošku přehnané, ale jestli to někoho uráží tak prosím. Ale tohle nějak úplně neřeším.“

Budoucí maminku Lenku Madlerovou představa těhotného muže v porodnici na moment zarazila. „Bylo by to zvláštní, ale je to normální ve výsledku, nepohoršilo by mě to,“ dodává nakonec. „Aby mě někdo oslovoval ‚těhotná osobo‘? To je asi jedno, ne?“ říká v odpovědi na doplňující otázku.

Slovník pojmů pohlaví – přibližná biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně děleni po narození

rod (gender) – rodová identita člověka, nezávislá na přisouzeném pohlaví a sexuální orientaci cisgender, cis – přívlastek označující člověka, jehož rod se shoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními (např. byl při narození označen za muže, vychován jako muž a cítí se být mužem) transgender, trans, trans* – přívlastek označující člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům. agender, genderfluid, non-binary, gender nonconforming... – přívlastky označující lidi, kteří se neztotožňují s kategorií muže nebo ženy (znovu platí zlaté pravidlo: řiďte se tím, jak se lidé sami identifikují) misgendering – označování lidí nesprávným rodem (může jít o důsledek omylu, lhostejnosti, nebo záměrné snahy urazit) Zdroj: Trans*parent

Petře Vlčkové připadá výraz „těhotný člověk“ zvláštní. Domnívá se, že by s tím nebyl v souznění ani hypotetický těhotný muž. „Myslím, že by to spíš měl vědět personál, jestli je to on nebo ona a podle toho posuzovat.“ To, že by s ní seděl v čekárně těhotný muž by jí prý nevadilo.

„Přišlo by mi to trošku divné, ale nějak bych to neřešila,“ říká nastávající matka Monika o teoretické přítomnosti těhotného muže. „Také by mi to přišlo zvláštní,“ říká budoucí matka Markéta sedící hned vedle. Obě dvě se rozhodně cítí více jako budoucí maminky, než těhotná osoba. Takové oslovení by na ně působilo neosobně a nepřirozeně.

Dvojice budoucích rodiček stojící ve vstupní hale porodnice se nad představou těhotného muže nepohoršuje. „Určitě bych se podívala. Tedy zaznamenala bych to a překvapilo by mě to, ale ve výsledku bych pro tomu nic neměla,“ říká jedna z nich.

„Vedla jsem na to téma debatu nedávno se svojí kamarádkou a ta byla strašně proti. Říkala, že by to cítila jako újmu na její právech. A já jsem byla vlastně pro. Jsem těhotná, jsem člověk. Ano, je to zobecnění, ale mně to nevadí. Jsme lidi ne? Ať je každý oslovován tak, jak se cítí. Všechno je to o komunikaci,“ zakončuje odpověď na otázku, jestli by jí vadilo oslovení „těhotný člověk“. Její známá přikyvuje.

Jedna z budoucích maminek Monika Bendová říká, že by z přítomnosti těhotného muže v čekárně „byla dost šokovaná.“ Případné oslovení „těhotný člověk“ jí připadá naprosto absurdní. „Vždyť se to týká ani ne promile populace u nás. A kolik z nich by chtělo mít děti?“ ptá se.

Dělat odhady, kolik transgender lidí v České republice existuje, je i podle Viktora Heumanna z Trans*parent složité. Podle něj zdaleka ne každý transgender člověk vyhledá v souvislosti se svou genderovou identitou lékařské služby, čímž by byl zaznamenán v nějaké databázi.

„Diagnostické údaje v ČR se tím pádem pohybují kolem dvou tisíc osob. Evropská data obecně momentálně hovoří až o 0,5 procentech populace, což se v ČR rovná přibližně 50 tisíc osob, ale i tyto odhady stále vzrůstají,“ dodává Heumann.