V kauze zmizelých milionů z Energie pod kontrolou padlo obvinění. Projekt doporučovali lidovci

Před pár dny padlo po téměř dvouletém vyšetřování první a zatím jediné obvinění v případu vytunelovaného projektu Energie pod kontrolou, který v roce 2014 vychvalovali v komunálních volbách čelní politici KDU-ČSL. Obvinění za zpronevěru si vyslechl David Tejml, který se měl neoprávněně obohatil o 46 396 913 korun. Zjistil to iROZHLAS.cz. Podle poškozených by ale mělo být obviněno více osob.

Obvinění za zločin zpronevěry si 15. srpna vyslechl David Tejml, ředitel projektu Energie pod kontrolou. Z projektu, který v minulosti zaštiťovaly špičky lidovců, vyvedl a obohatil se nejméně o 46 396 913 korun, uvedl server iROZHLAS.cz.



Z projektu Energie pod kontrolou, taháku lidovců v komunálních volbách v roce 2014, se tak po třech letech existence stal vytunelovaný podnik s dluhy. Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou (EPK) dluží více než čtyřem stovkám subjektů. Základním a mateřským školám, stovkám obcí a měst.

Spolupráce s EPK měla klientům zajistit snížení nákladů za energie. „Převedli jsme jim naše odběrná místa, jednou za čas vždy přijel někdo ze zástupců firmy, informoval nás o novinkách a všechno vypadalo, že to funguje. Za každé odběrné místo ve správě a za vypočítané úspory se něco platilo, ale i tak byla slušná úspora,“ vzpomíná pro server iROZHLAS.cz například starostka obce Bařice - Velké Těšany Věra Halamová. Nakonec ale přišli, obce, školy a radnice o miliony korun.

Firma Energie pod kontrolou se postupem času začala podle starostů vymlouvat, třeba na problémy s počítačovým programem. Pokud přišlo vyúčtování, bylo podle starostů zmatečné. Původně uspořenou sumu obce pak nakonec tratily na nevrácených zálohách. Společnost nakonec převedla odběrná místa na novou společnost.



„Největší ‚levárna‘ od nich bylo zneužití plných mocí. Plná moc byla dána pouze k právu přepisu odběrných míst, a ne k prodeji těchto míst a podepsání smluv ‚za nás‘. Nová společnost nám poslala smlouvy na čtyři roky a všechny práva byla na straně společnosti a všechny povinnosti na straně obce!“ popisuje pro iROZHLAS.cz Richard Novák, starosta obce Skaštice.

Serverem oslovení starostové nepředpokládají, že by dluhy po společnosti někdy vymohli. Odpovídá tomu ostatně i soupis veškerého majetku, který u Energie pod kontrolou zajistil insolvenční správce.

Odpočátku naplánovaný tunel

„Pokud by myšlenku realizovali slušní lidé, bylo by to jenom ku prospěchu věci. Bohužel existují lidé, kteří se chtějí obohacovat na úkor druhého. Myslím si, že v tomto případě to bylo od počátku účelově plánováno jako ‚tunel‘ na obce a jejich příspěvkové organizace,“ uzavírá pro iROZHLAS.cz starosta města Libušín Vladimír Eichler.



Energii pod kontrolou dodávala elektřinu společnost Amper Market, která kvůli tomu údajně přišla o desítky milionů korun.

Ředitel Amper Marketu Jan Palaščák je přesvědčen, že škody nemusely být zdaleka tak vysoké, především pokud by policie pracovala rychleji – vyšetřování totiž spustila už na konci roku 2015. Podle Palaščáka stačilo, aby policie začala včas jednat a zamezila vysávání peněz. Vše totiž nasvědčuje tomu, že peníze odtékaly i během policejního vyšetřování.

„Jako poškozená společnost jsme navrhovali celou řadu úkonů v trestním řízení, které nebyly provedeny. Naše stížnost na krajském zastupitelství v Brně nebyla nijak úspěšná. Proto jsme byli nuceni podat stížnost na Vrchní státní zastupitelství do Olomouce,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.



Podle Palaščáka mělo padnout více obvinění. „Je nesporné, že v tomto případě by mělo být více obviněných osob z více trestných činů,“ je přesvědčen.



Lidovci vynášeli Energii pod kontrolou do nebes

Podporu projektu vyjadřovalo i vedení KDU-ČSL. Ještě v září 2014 se strana na sociální síti projektem Energie pod kontrolou chlubila. „Dnes pro vás máme příběh, jak se podařilo dostat našim komunálním politiků energie pod kontrolu a ušetřit tak obyvatelům jejich peníze,“ stojí v příspěvku.



Předseda lidovců Pavel Bělobrádek ho přímo na tiskové konferenci k zahájení kampaně označil za jeden z úspěšných projektů KDU-ČSL, další zmínky je možné najít třeba ve zpravodaji lidovců Nový hlas.

„Jedná se o dva různé příběhy. Jeden je naše lidovecká vize levné energie, kterou jsme prosazovali na komunální úrovni. Energie pod kontrolou je něco jiného a nejde o náš projekt,“ tvrdí mluvčí KDU-ČSL Petra Hrušová.



Sám Bělobrádek, který o Energii pod kontrolou mluvil přímo na tiskové konferenci, případ komentovat nechtěl vůbec. „Už vám na to odpověděla tisková mluvčí, moje reakce je totožná,“ napsal serveru iROZHLAS.cz v SMS.