HBO chystá druhou řadu Hřebejkova seriálu Až po uši

V příběhu, který se bude odehrávat převážně v Praze a Krkonoších, se diváci znovu setkají s herci Aňou Geislerovou, Jiřím Havelkou, Jitkou Čvančarovou, Annou Polívkovou, Radkem Holubem, Lenkou Krobotovou či Hynkem Čermákem. Nové postavy ztvárnili Stanislav Majer, František Němec, Zuzana Šulajová nebo Taťjana Medvecká.

„Celkem je naplánováno 57 natáčecích dní. Příběh se odehrává převážně v Praze a Krkonoších,“ dodala Brožková.

Společnost HBO Europe vstoupila v posledních letech do české a slovenské hrané tvorby několika projekty. Patří mezi ně psychologický seriál Terapie, který je českou verzí světově známé série nazvané In Treatment, historická minisérie o upálení Jana Palacha Hořící keř či thriller Mamon. Naposledy zaujalo diváky i kritiky kriminální drama Pustina.

VIDEO: Trailer k filmu Až po uši Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Seriál Až po uši vychází z izraelského formátu When Shall We Kiss. Většina klíčových zápletek, včetně milostných trojúhelníků, zůstala v první sérii zachována nebo byla upravena tak, aby odpovídala českým reáliím. Hřebejk už dříve řekl, že od romanticky založených projektů se ten jeho liší především větší mírou nadsázky i autenticity a taky přesnějšími a vtipnějšími dialogy.