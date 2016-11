Zákon o hanobení prezidenta by byl protiústavní, shodli se Kalousek s Faltýnkem

Prezident Miloš Zeman | foto: ČTK

PRAHA Pokud by Parlament schválil navrhovaný zákon, který vrací do trestního zákoníku čin hanobení prezidenta, TOP 09 by normu napadla u Ústavního soudu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda strany Miroslav Kalousek. Vyjádřil ale zároveň přesvědčení, že se zákon nepodaří schválit.

„Podle našich ústavních expertů by zákon byl pravděpodobně v rozporu s ústavou,“ řekl Kalousek. Strana by podle něj v případě jeho schválení podala ústavní stížnost.

Navrhovaný zákon kritizoval v České televizi i předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Podle něj by zákon omezil svobodu projevu, které garantuje Listina základních práv a svobod, a proto by byl protiústavní. Zákon o hanobení prezidenta původně podepsalo 64 poslanců z řad KSČM, ČSSD, hnutí ANO a Úsvitu. Někteří poslanci ČSSD a ANO poté, co se od novely distancovali premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a předsednictvo hnutí ANO, své podpisy stáhli, nebo o tom uvažují. Odvolali je i zákonodárci za Úsvit. Za veřejné hanobení prezidenta navrhují předkladatelé až roční vězení. Chtějí doplnit taky přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci. Kalousek i Faltýnek vyjádřili přesvědčení, že zákon schválen nebude. Předseda TOP 09 zároveň prohlásil, že norma navazuje na už dříve schválený zákon, který umožňuje uložit pokutu za urážku úředníků. Oba zákony podle Kalouska posilují „vrchnostenské manýry státu“. Kalousek navrhne snížení daní na úroveň před krizí Miroslav Kalousek také v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že předloží pozměňovací návrh připravovaného zákona o daních, který by snížil sazby DPH na úroveň před hospodářskou krizí a zrušil solidární daň. Předseda poslaneckého klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek návrh podpořit nechce, protože neodpovídá koaliční smlouvě.

Zvýšení daní zavedla vláda tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) v roce 2012 v reakci na hospodářskou krizi. Sazby DPH se zvýšily o jeden procentní bod na 15 a 21 procent, zároveň vláda zavedla sedmiprocentní zdanění nadlimitních příjmů nad 48násobkem průměrné mzdy. Podle schváleného zákona měla tato opatření platit do roku 2015, současný kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ale toto časové omezení zrušil. „Vláda pana Sobotky a pana (Andreje) Babiše neudělala nic jiného, než že toto přechodné opatření zrušila, učinila to na furt, ty peníze si nechala, přestože přicházejí dobré časy, přestože zrušila druhý pilíř důchodové reformy,“ řekl Kalousek. „To už je několik desítek miliard, které od 1. 1. 2015 mohli dostat lidé zpátky a tahle vláda jim je sebrala,“ dodal. Kalousek nyní chce ve druhém čtení zákona o daních předložit pozměňovací návrh, který by zvýšení daní zrušil, jak předpokládal původní zákon. Faltýnek ale odmítl podporu Kalouskovu návrhu, protože není v souladu s dohodou vládních stran. „Máme nějakou koaliční smlouvu, takže předpokládám, že ne,“ řekl o podpoře poslanců ANO pro návrh. Obecně ale podle něj hnutí má zájem na snižování daní. „Pokud bychom byli nejsilnější vládní strana, zajistili jsme zlepšený výběr daní, ekonomice se dařilo, tak samozřejmě naším cílem je snižovat daně jak lidem, tak firmám,“ řekl.