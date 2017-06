Třeskutý mráz a dlouhé přesčasy. Při přípravě fotbalového MS v Rusku zemřelo už 17 lidí

Kritiky se dočkala také světová fotbalová asociace FIFA. Podle zveřejněné zprávy nedokázala přesvědčit veřejnost, že její systém dokázal kontrolovat pracovní podmínky na stadionech a zabránil zneužívání dělníků.

„FIFA se stále vzpamatovává ze svých korupčních skandálů a v tomto případě se zdá, že se nic nezměnilo,“ řekla autorka zprávy a šéfka HRW pro Evropu a Střední Asii Jane Buchananová americkému deníku The New York Times (NYT). Připomněla sérii zatýkání fotbalových úředníků FIFA v roce 2015 kvůli podvodům a propírání peněz.

Podle HRW se ruská strana provinila například tím, že dělníkům neposkytuje smlouvy, jak vyžaduje zákon. Některým nebyla vůbec vyplácena mzda, případně dostávali jen část z ní nebo museli čekat měsíce, než ji obdrželi. Museli také odpracovat dlouhé přesčasy. V zimě mnohdy pracovali v teplotách nižších než -25 stupňů Celsia, aniž by byli proti mrazu byli vybaveni.

Podle jejich vlastních svědectví bránili dělníkům ve stížnostech pracovníci ochranky. Jindy jim prý bylo vyhrožováno, že budou tvrdě trestáni, pokud se uchýlí ke stížnostem. Ačkoliv na čtyřech stadionech organizovali stávky, ani to zlepšení podmínek nepomohlo. V Rostově na Donu to vedlo k propouštění mnoha dělníků pocházejících ze Střední Asie.

Budou umírat další

Pracovníci HRW v posledním roce navštívili staveniště sedmi stadionů z celkových dvanácti (v Petrohradu, v Moskvě, Kaliningradu, Rostově na Donu, Soči, Jekatěrinburgu a Volgogradu). Hovořili tam se 42 ruskými i středoasijskými dělníky. Ve zprávě se objevuje také stížnost, že kvůli atmosféře „zastrašování a zatajování“ a nebyli členové HRW schopni detailněji zdokumentovat problémy v pracovních podmínkách. Vyvrcholilo to tím, že jeden z nich byl v dubnu letošního roku zadržen ve Volgogradu policií, z čehož vyplynulo, že byl dlouhodobě sledován.

Informace o 17 mrtvých pracovnících pochází od globálního odborového svazu Building and Wood Workers’ International sídlícího ve Švýcarsku. Připomíná, že sedmdesát mrtvých měly na kontě stavební práce při přípravě zimních olympijských her, které se konaly v ruském Soči v roce 2014. Třinácti lidem se staly osudnými i přípravy poslední letní olympiády v Riu v roce 2016. Hry v Londýně v roce 2012 či ve Vancouveru o dva roky dříve se obešly bez obětí.

Generální tajemník odborové organizace Ambet Yuson prohlásil, že v Rusku ještě očekává růst počtu obětí. Ve finálních fázích totiž dělníci pracují ve výškách a navíc bude velký tlak na včasné dokončení staveb, který povede k přepínání jejich sil.

„Tohle by měl být budíček. Měli by se poučit z toho, co se dělo v Soči. Většina nehod a úmrtí se tam stala až ke konci prací,“ řekl Yuson. Dodal, že na FIFA apeloval, aby využila svých pravomocí a tlačila na ruskou vládu. Ta má podle něj zajistit, aby stavební společnosti braly situaci vážně.

FIFA: Děláme víc, než kdo jiný

Místní organizační komise na zprávu doposud nereagovaly. FIFA vydala prohlášení, že „sdílí cíl, kterým je zajištění řádných pracovních podmínek“. Zároveň však odmítla, že by byli dělníci při budování stadionů využíváni nad rámec běžných pravidel. „Program pro monitoring bezpečnosti práce na ruských stadionech jde nad rámec čehokoliv, co nějaká sportovní organizace v minulosti v tomto směru zajistila,“ uzavírá prohlášení.

FIFA provedla 58 inspekcí a uvedla, že podle ní problémy s právy dělníků klesly o 72 procent. HRW však kritizuje, že fotbalová asociace nezmínila, v jakých konkrétních oblastech se tak stalo, jaké problémy trvají, kolik dělníků bylo poškozeno a jakým způsobem se Rusové o zlepšení postarali.

„Je potom těžké hodnotit, jak efektivní program FIFA je. Člověk se musí spokojit s důvěrou ve slova jejích pracovníků,“ nelíbí se Buchananové. Nedostatek transparentnosti je podle ní dlouhotrvajícím problémem FIFA, který podkopává její vážnost a závěry, jež sama prezentuje.

Požár na stadionu

Během prací na stavbě fotbalového stadionu ve Volgogradu ve středu vypukl požár. Nikdo nebyl zraněn a škody by neměly být velké.



Požár podle ruských úřadů způsobila jiskra při svařování, od níž chytil izolační materiál. „Bylo tam hodně kouře, proto to nevypadalo moc dobře, ale nebyly žádné větší škody. Je zakouřený jeden ze sloupů, ale to se dá přemalovat,“ řekl agentuře Reuters zdroj z organizačního výboru MS.

Rusko od soboty hostí Pohár FIFA, tradiční testovací turnaj před šampionátem. Ve Volgogradu se hrát nebude, ale za rok bude toto průmyslové město 865 km na jih od Moskvy hostit čtyři duely základních skupin.