Velvyslancem USA v Moskvě má být ostřílený diplomat Huntsman. Má zkušenosti z Číny

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump oznámil záměr jmenovat bývalého guvernéra státu Utah Jona Huntsmana velvyslancem Spojených států v Rusku. Oznámily to ve středu tiskové agentury, připomínající, že ostřílený diplomat se má ujmout moskevské mise v době, kdy americko-ruské vztahy kalí vyšetřování vztahů mezi ruskými představiteli a Trumpovým štábem během kampaně před loňskými prezidentskými volbami.

Pokud Huntsmanovo jmenování schválí Senát, ujme se vedení velvyslanectví v Moskvě na podzim, kdy v ruské metropoli skončí dosavadní velvyslanec John Tefft, poznamenala agentura Interfax.



Republikán Huntsman v minulosti již dvakrát jako velvyslanec působil nejprve za prezidenta George Bushe mladšího v Singapuru, později za Baracka Obamy v Číně. V roce 2012 kandidoval na prezidenta, krátce se o něm uvažovalo jako o Trumpovu ministru zahraničních věcí.

Rusko-americké vztahy se za Trumpova předchůdce v Bílém domě zhoršily kvůli ruské anexi Krymu a skutečnosti, že obě země v syrské občanské válce podporují znepřátelené strany. Napětí vyvrcholilo v prosinci minulého roku, kdy Spojené státy v odvetě za hackerské útoky vypověděly 35 ruských diplomatů. Americká tajná služba tehdy došla k závěru, že Rusko získalo a zveřejnilo e-maily Demokratické strany ve snaze zdiskreditovat její kandidátku Hillary Clintonovou. Kreml toto obvinění popřel.

Trump mluvil s Putinem dvakrát, i během večeře

Bílý dům oznámil Huntsmanovu nominaci ve stejný den, kdy potvrdil, že se Trump na okraji červencového summitu skupiny velkých ekonomik G20 v Hamburku setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem dvakrát. Nešlo však prý o nějakou separátní schůzku, ale oba prezidenti si popovídali během večeře, uspořádané pro světové vůdce a jejich manželky. Ale „konverzaci nad moučníkem“ prý nelze považovat za setkání.

Oba prezidenti se na okraji summitu G7 vůbec poprvé osobně setkali odpoledne 7. července a jednali více než dvě hodiny. Podle ministrů zahraničí v řadě témat, jako jsou kybernetická bezpečnost nebo nutnost stabilizace Sýrie, oba státníci našli společnou řeč, v náhledu na řešení krize na Korejském poloostrově se ale jejich názory lišily.

Představitel Bílého domu podle Reuters neupřesnil, jak dlouho druhá schůzka trvala, ani čeho se týkala. Agentura TASS poznamenala, že o druhé schůzce obou prezidentů nejprve informoval předseda prestižní poradenské společnosti Euroasia Group Ian Bremmer, podle kterého se pozdější, neoficiální jednání odehrálo týž den večer a trvalo asi hodinu.

Putin před několika dny o svých dojmech ze schůzky uvedl, že Donald Trump je otevřený člověk, který umí naslouchat a reagovat na argumenty oponenta.

„Co mě trochu udivilo, co jsem od něj nečekal a co považuji za velmi důležité pro člověka angažujícího se veřejně a politicky, je skutečnost, že umí naslouchat,“ řekl ruský prezident. „Když se mu něco nelíbí, když s něčím nesouhlasí, pokládá otázky, reaguje na argumenty partnera. Je to důležité a podle mě pozitivní... Pokud by takový dialog pokračoval, je naděje, že se bude rozvíjet,“ shrnul ruský vůdce své dojmy.