Trump hájí posílení vlivu kontroverzního poradce Bannona v nejužším vedení

Dosavadní Trumpův vedoucí poradce, jehož názory jsou mnohými označovány za xenofobní či rasistické, má od soboty přístup na jednání NSC, kterých se mimo jiné účastní viceprezident, šéfové silových ministerstev a lídři armády a tajných služeb.



Někteří politici zpochybnili jeho kompetence v bezpečnostní oblasti. Demokratický senátor a nedávný viceprezidentský kandidát Tim Kaine prohlásil, že do NSC se dostalo „bohužel několik opravdu problematických lidí“, mezi nimiž jmenoval právě Bannona.

Trumpův mluvčí Sean Spicer však v neděli jmenování muže, který ještě na podzim vedl web publikující otevřeně protižidovské, protimuslimské či sexistické materiály, hájil. „Je to bývalý příslušník námořnictva. Mimořádně dobře chápe současný svět a geopolitickou situaci, v níž se nyní nachází,“ řekl Spicer televizní stanici ABC.

Nový prezident zároveň s Bannonovým jmenováním rozhodl, že ředitel tajných služeb a šéf sboru náčelníků armádních štábů se nebudou účastnit všech zasedání rady jako dosud, ale pouze když se bude jednat o „tématech příslušejících do jejich kompetencí“. To kritizoval například vlivný republikánský senátor John McCain. „Osobou, která je podle mě nepostradatelná, je šéf sboru náčelníků štábů. Takže tahle reorganizace vyvolává obavy,“ řekl televizi CBS.

Podle listu Politico je jmenování do NSC nejviditelnějším krokem v posilování Bannonova vlivu v Bílém domě, které v průběhu deseti dní od Trumpova vstupu do úřadu nastalo. Spolu s dalším předním poradcem Stephenem Millerem je právě Bannon mužem, který stojí za Trumpovým zákazem vstupu obyvatel sedmi muslimských zemí do USA či snahou o rychlé zrušení Obamovy reformy zdravotní péče.