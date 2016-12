JAMES MATTIS Narodil se 8. září 1950 v Pullmanu ve státě Washington. Je považovaný za jednoho z největších intelektuálů amerického důstojnického sboru. Přezdívku Šílený pes získal kvůli tomu, že je svobodný a bezdětný. V letech 2010 až 2013 náčelníkem velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku. Velel jednotkám námořní pěchoty během operace Pouštní bouře v Iráku a speciálním silám během operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Je znám svým drsným a kritizovaným prohlášením z roku 2005: "Přijdete do Afghánistánu, narazíte na chlapy, kteří pět let mlátili ženy kolem sebe, protože nechodily zahalené. Víte, takoví chlapi stejně nemají odvahu. Takže je zatraceně zábavné je střílet." Po odchodu z armády v roce 2013 byl členem představenstva zbrojařského koncernu General Dynamics nebo působil v kontroverzní společnosti Theranos, která se zabývá novátorskými krevními testy a která je vyšetřována kvůli údajné nespolehlivosti testů. Loni se stal členem poradenského sboru neziskové organizace Spirit of America, která pomáhá potřebným v Iráku, Afghánistánu a v Africe.