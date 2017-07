Trump junior věděl, že Kreml vytvářel kompro na Clintonovou, ukazuje e-mail

S odvoláním na tři osoby obeznámené s obsahem vzkazu to v úterý napsal list The New York Times. Nejstarší syn prezidenta USA se loni setkal s právničkou Nataljou Veselnickou, která mu měla informace o Clintonové dodat.



Odesilatelem e-mailu byl podle newyorského listu mediální manažer Rob Goldstone, který prý schůzku zařizoval. Trump junior o víkendu připustil, že měl zájem na získání kompromitujícího materiálu na Clintonovou.

Nenaznačil ale, že by věděl o tom, že právnička může být napojená na Kreml. Advokátka prý Donaldu Trumpovi mladšímu slíbila informace o údajných nelegálních příspěvcích pro kampaň tehdejší demokratické prezidentské kandidátky. Trump potvrdil, že schůzka se konala, žádné „důležité informace“ o soupeřce svého otce na ní ale prý nedostal.

Zdrojem informací Kreml

E-mail, o němž informoval list The New York Times, údajně naznačuje, že zdrojem kompromitujících informací byl Kreml a že Trump junior o tom věděl. Obsah e-mailu podle listu nepochybně vyvolá zájem kongresových vyšetřovatelů a ministerstva spravedlnosti USA. Může se stát součástí vyšetřování údajné spolupráce Trumpova volebního týmu s Ruskem, jejímž cílem bylo poškodit prezidentské volby v USA.

Informace o setkání syna Donalda Trumpa s ruskou právničkou prozkoumá senátní výbor pro tajné služby, jeden ze tří kongresových výborů, který se dlouhodobě zabývá kauzou ruského vlivu na americké prezidentské volby. Podle televize NBC se na tom členové výboru dohodli bez upřesnění data zasedání. Prezidentův nejstarší syn Donald junior si v souvislosti s chystaným slyšením zajistil služby právního poradce.

Donald Trump junior už předem Senátu vzkázal, že je připraven slyšení ve výboru pro tajné služby podstoupit. Podle agentury Reuters si najal speciálního právního poradce, který mu má v nové kauze pomáhat. Newyorský právník Alan Futerfas je odborníkem na trestní právo.

Veselnická má podle amerických médií blízko ke Kremlu. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov ale v pondělí novinářům řekl, že o právničce tohoto jména v Kremlu nikdo nic neví.