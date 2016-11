Má Trump v nepřesnosti průzkumů pravdu? Nepočítají s línými voliči, kteří by mu dali hlas

20:39

Barack Obama apeluje na afroamerické voliče: Trump zničí všechno, co jsme dosud vybudovali. „Chci, aby si všichni uvědomili, že všechno, co jsme dokázali, je závislé na tom, jestli můj prezidentský post budu moci předat někomu, kdo sdílí stejné hodnoty,“ řekl Obama v rozhlasovém pořadu Tom Joyner Morning Show. Existují totiž domněnky, že Clintonová by mohla ve volbách tratit kvůli nízké volební účasti afroamerické populace.