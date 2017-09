Trump nevyloučil válku s KLDR. Ta se musí přestat špatně chovat

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek nevyloučil vojenskou intervenci proti Severní Koreji. Podle něho se tato země chová špatně, a to musí přestat. Šéf Bílého domu to prohlásil na tiskové konferenci. Zároveň ale řekl, že by se raději vyhnul vojenskému řešení.

„Vojenská akce by určitě byla volbou. Je nevyhnutelná? Nic není nevyhnutelné,“ prohlásil prezident, podle kterého by to byl „smutný den pro Severní Koreu“, pokud by se USA k válce rozhodly.



Trump po nedělní zkoušce vodíkové bomby v KLDR přislíbil posílení obranných kapacit Jižní Koreje a Japonska, které se cítí severokorejským zbrojením nejvíce ohroženy.

Americká armáda ve čtvrtek v Jižní Koreji instalovala zbývající čtyři odpalovací zařízení protiraketového systému THAAD.