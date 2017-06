Přijela černým vozem Rolls-Royce. Trumpová poobědvala v Obecním domě s Gottem

Titul Ambasador České republiky uděluje organizace poprvé. Ocenění věnuje osobnostem, které se svými profesními úspěchy zasloužily o věhlas země. Zlínská rodačka Trumpová se do čtveřice dostala díky svým podnikatelským úspěchům.



Na úterní oběd ve francouzské restauraci přijela Trumpová v doprovodu osobních strážců černým vozem Rolls-Royce s modrým interiérem. Oblékla si květované šaty v délce nad kolena s volány a výrazným bílým páskem. Doplnila je malou tmavě modrou kabelkou a nepřehlédnutelnými třpytivými náušnicemi ve tvaru květin. Stejně jako při příletu do Prahy měla černé lodičky. Na příjezd Trumpové čekalo krátce po poledni u vchodu Obecního domu několik novinářů.

Ve společnosti Gotta, Koláře a hostitelů strávila podnikatelka Trumpová necelé dvě hodiny. Po obědě pak společně pózovali fotografům a kamerám. Dobře naladěná Trumpová do objektivů mávala a nešetřila úsměvy, s novináři však nemluvila.

Trumpová po zvolení svého exmanžela prezidentem projevila zájem o místo velvyslankyně USA v České republice. Český prezident Miloš Zeman její zájem podpořil, prohlásil, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Česká média nicméně před časem informovala o tom, že místo šéfa americké ambasády by mohl obsadit podnikatel a člen republikánské strany Steve King.