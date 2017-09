Trumpův syn prý od Rusů čekal kompromitující zprávy o Clintonové

WASHINGTON Syn prezidenta Spojených států Donald Trump mladší ve čtvrtek před soudním výborem amerického Senátu přiznal, že se loni sešel s ruskou právničkou, protože mohla disponovat kompromitujícími informacemi o Hillary Clintonové, soupeřce jeho otce v kampani před prezidentskými volbami. Trump junior ale prohlásil, že schůzka nic nepřinesla.

Zároveň zdůraznil, že se nikdy tajně nedohadoval s Rusy na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na připravené prohlášení, ze kterého Trump mladší četl před zahájením svého vystoupení v senátním výboru.



Trump mladší schůzku s Nataljí Veselnickou, která má podle médií kontakty na ruské vedení, odůvodnil snahou o posouzení „způsobilosti“ Clintonové stát se prezidentkou.

Čtvrteční jednání senátního výboru, které je uzavřené a má trvat několik hodin, zahájil prezidentův syn více než čtvrthodinovým úvodním prohlášením, po němž mu senátoři začali klást dotazy.

Trumpově schůzce z června 2016 byli přítomni rovněž Trumpův zeť Jared Kushner a tehdejší šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort. Oba vypovídali koncem července před výbory pro tajné služby obou komor Kongresu.

Vliv Ruska na loňské americké prezidentské volby objasňují celkem čtyři kongresové výbory a také zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller.