‚Tu knížku mají určitě u Fišera!‘ Legendární pražské knihkupectví končí

Na Štědrý den bude legendární knihkupectví Fišer fungovat naposledy. Jeho majitelka a šéfka nakladatelství Paseka Anna Rezková Horáčková se nedohodla s bytovým družstvem Rovnost na podmínkách nájmu a na představě o budoucím využití prostoru nedaleko Staroměstského náměstí. Přitom ani pár dní před svým uzavřením tradiční obchod rozhodně netrpí nezájmem zákazníků.

Prostory slavné prodejny knih prosluly také díky filmu Vrchní, prchni! od Ladislava Smoljaka.

Na Stříbrnou neděli se u Fišera dveře netrhnou. „Poradíte mi, co mám koupit pro dvanáctiletou holku?“ ptá se zákaznice a prodavačka okamžitě ví, kam zamířit. Na pultě jí představuje dva komiksy a jednu dobrodružnou knížku. „A kdy zavíráte? Cože, už 24.? A co tady bude?“ vyzvídá zákaznice u kasy a prodavačka Doris, která tu pracuje dvacet let, jen bezradně krčí rameny. „Zatím nevíme...“



Do obchodu právě vchází fotograf Bohdan Holomíček. „Ještě si vás musím zdokumentovat!“ hlásá ode dveří a dodává: „Když už tě fotím 35 let, tak i teď,“ směje se na Doris. Prodavačky se šikují za pultem a Holomíček cvaká snad dvacet záběrů. „Už jsem si na to jakž takž zvykla, že končíme, ale bojím se toho posledního dne, až budeme vyklízet regály, až tady bude prázdno,“ posteskne si Martina, která je tady stejně dlouho jako Doris a zve na poslední akci: „21. prosince bude od 17 hodin tryzna, přijde Martin C. Putna, Petr Borkovec a další štamgasti, kteří k nám chodili celé ty roky.“



Hokr, Kniha, Fišer

Knihkupectví vzniklo ve 30. letech. Nakladatel Josef Hokr měl od roku 1936 kanceláře i obchod v Kaprově 10. Dům podle návrhu Bohumila Hübschmanna si objednalo Družstvo drobných řemeslníků a živnostníků. Uvnitř byly dílny a byty. Ve druhém patře bydlela rodina skladatele Jaroslava Ježka. Jeho kolega z Osvobozeného divadla František Zelenka mu navrhl Tmavomodrý pokoj, dnes je tu Ježkovo muzeum. Josef Hokr prodával v obchodě hlavně knihy pro děti a mládež. Byl to právě on, kdo nabídl Ondřeji Sekorovi, aby příběhy Ferdy Mravence, které vycházely na pokračování v Lidových novinách, vydal v knižní podobě. V roce 1949 Hokrův obchod komunisti znárodnili a provoz převzal Národní podnik Kniha. Začátkem 60. let zde začal pracovat Bohumil Fišer (1941–2007) a brzy se z tohoto knihkupectví stalo místo, kam jezdili zákazníci z celé Prahy. V roce 1991 si Fišer obchod pronajal a pracoval v něm až do své smrti v roce 2007.

Byl to knihkupec od boha

Kolegyně Bohumila Fišera Jana Tučková byla původně jeho spolužačkou na knihkupeckém učilišti. V obchodě v Kaprově ulici pracovala až do roku 2007.

Jana Tučková

LN: Bohumila Fišera jste znala ze školy, co vás pak znovu svedlo dohromady?

My jsme o sobě věděli vlastně pořád. Bylo mi jasné, že Bohouš nikdy nemůže dělat jinou práci, on byl knihkupec od boha. Vždycky se zajímal o knížky, byl do toho mnohem zažranější než my ostatní. Měl prostě čuch, co je dobrá literatura, a uměl jednat se zákazníky. V roce 1963 nastoupil do Kaprovky a nabídl mi, ať jdu k němu.

LN: Chodili k vám pak zákazníci z celé Prahy...

Celkem brzy se rozkřiklo, že u nás se dá sehnat ledacos, co jinde nemají. My jsme samozřejmě museli odebírat kvanta povinných knih, ale také se nám dařilo získávat „špeky“, sháněla jsem je po všech pobočkách Knihy. Třeba takový Joyceův Odysseus, to byla naprostá rarita. Dostali jsme dva výtisky a ten, kdo si je zamluvil, se musel prokázat málem otiskem prstu. Lidé také hodně oceňovali, že jsme jim uměli poradit, aby věděli, co koupit manželovi a co vnučce... Bohouš občas pěkně blafoval a my jsme mu říkali: „Dostaneš se do průseru.“ On třeba pro patnáctiletého kluka doporučil knížku, která je prý dobrodružná, ve skutečnosti to ale byla samá erotika.

LN: Knihkupectví se proslavilo také díky komedii Vrchní, prchni z roku 1980.

Ladislav Smoljak bydlel nedaleko, občas k nám chodil, asi se mu prostě líbilo, že je to staré knihkupectví. Také se domluvili s Fišerem, aby jim zahrál zákazníka, kterého si Abrhám splete se zákazníkem v restauraci a ptá se ho: „Polívčička byla?“

LN: Jak se vyvíjela situace knihkupectví po roce 1989?

Národní podnik Kniha měl zaniknout a řešilo se, co bude dál. Všichni jsme Bohouše přemlouvali, ať si knihkupectví pronajme. Měl strach, jestli to zvládne, nakonec jsme ho přemluvili av březnu 1991 otevřel poprvé jako Knihkupectví Fišer.

LN: V práci jste byli sehraná parta, vídali jste se i ve volném čase?

Bohouš nás bral jako rodinu, on byl totiž starý mládenec. Pro něj to všechno nebyla jen práce od–do, měl to jako druhý domov. Slavili jsme narozeniny i svatby všech zaměstnanců. Pár měsíců po jeho smrti, v roce 2007, jsem odešla do důchodu, ale jsem pořád v kontaktu s tou naší partou. Vždycky na Dušičky mu jezdíme na hrob. Kdoví, jak to teď bude. Ale jsem si jistá, že lidé od Fišera se nikdy neztratí.