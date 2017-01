Turecké úřady dopadly uzbeckého útočníka, který o Silvestru postřílel 39 lidí

Za pachatele označovala turecká média Mašaripova už týden po útoku. Daily Sabah o něm napsal, že je znám rovněž pod přezdívkou abú Muhammad Hurasan. Podle deníku Hürriyet ale nespáchal útočník masakr z ideologických důvodů, nýbrž za finanční odměnu 150.000 dolarů (3,8 milionu Kč). To podle policie dokládá i způsob útoku - nešlo, jak bývá zvykem, o sebevražedný atentát, útočník naopak měl zájem na tom, aby unikl do bezpečí.



Krátce po útoku zadržela turecká policie Mašaripovovu manželku a také další členy jeho rodiny. Žena údajně uvedla, že se o střelbě dozvěděla až z televize a že neměla nejmenší ponětí o tom, že její manžel je teroristou IS nebo jen sympatizantem této organizace.

Po útoku Mašaripov za svou ženou s dětmi dorazil, ale ihned sebral svého čtyřletého syna a zmizel s ním. „Rozloučili jsme se a on opustil dům,“ řekla podle Daily Sabah Mašaripovova žena při policejním výslechu.

Podle tureckého tisku Mašaripov bezprostředně po útoku v klubu Reina odjel z místa taxíkem do restaurace s ujgurskými majiteli a požádal své známé, aby mu za cestu zaplatili. Policie v rámci vyšetřování několik Ujgurů zatkla. Majitel restaurace popřel, že by měl s útokem co do činění.