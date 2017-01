Turci znají podobu podezřelého z útoku v Istanbulu. Natočil se na hlavním náměstí

V pondělí večer byly zveřejněny záběry bezpečnostních kamer, na kterých je zřejmá útočníkova podoba. K dispozici mají policisté i střelcovy otisky prstů. Turecká televize zveřejnila i video, které natočil sám podezřelý, prochází se na něm po hlavním náměstí Taksim. Není však zřejmé, jestli video natočil před či po útoku.

Nightclub shooter who killed at least 39 revelers is seen walking in central Istanbul. He is still fugitive. pic.twitter.com/LyLfSF2Gql