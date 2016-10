Podle premiéra a šéfa sociálních demokratů Bohuslava Sobotky to vypadá, že sociální demokracie bude mít v nadcházejících čtyřech letech pět hejtmanů. Vedle zmiňovaných krajů, by měla ČSSD získat hejtmanskou funkci také na Vysočině a v Jihočeském kraji, kde vyhrála volby. I přesto, že za původním plánem – zvítězit v sedmi krajích – výrazně zaostala, má šanci, že hejtmanů bude mít stejně, či dokonce o jednoho více než vítězné hnutí ANO. To si zatím zajistilo místo hejtmana v Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Po jednom hejtmanovi získají pravděpodobně KSČM, KDU-ČSL i Starostové a nezávislí. Ti však v případě neúspěšného koaličního jednání ve Středočeském kraji mohou svůj počet ještě navýšit. Předpokládanou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou by v tom případě nahradil lídr středočeské kandidátky Starostů a nezávislých Vít Rakušan.



Nejednotná středočeská TOP 09

Právě ve středních Čechách je situace kolem vytvoření koalice velmi napjatá. ANO by zde nejraději spojilo se Starosty a nezávislými (STAN), ODS a TOP 09. Ta se ale v průběhu vyjednávání rozštěpila a vznikající čtyřkoalici podporuje jen část zastupitelů.

Nejprve lídr kandidátky TOP 09 Petr Tiso oznámil, že strana v jednání o koalici pokračovat nebude. Následně ale místopředseda středočeské TOP 09 Daniel Marek uvedl, že tři z pěti zastupitelů strany podporují čtyřkoalici s hnutím ANO, STAN a ODS. Podle Tisa jedná Marek na vlastní pěst a nerespektuje většinový názor členů krajského výboru, který se k jednání sešel.

Hejtmani pro ČSSD

Vůbec jako první byla dohodnuta koalice v Královéhradeckém kraji, kde se strany dohodly ještě v sobotu večer po sečtení hlasů. Dohodu o spolupráci tu podepsaly ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09, strany zcela opominuly vítěze voleb hnutí ANO. V zastupitelstvu mají 24 mandátů z 45. Hejtmanem má být lídr ČSSD, vysokoškolský pedagog Jiří Štěpán. Klára Dostálová z ANO dohodu označila za podraz na lidi, kteří chtěli změnu ve vedení kraje.

Podobný scénář se odehrál i v kraji Plzeňském a Pardubickém. Na Pardubicku bude příští čtyři roky vládnout čtyřkoalice složená z ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a Starostů. Díky spojenectví proti hnutí ANO si funkce udrží hejtman Martin Netolický (ČSSD) a jeho náměstek Roman Línek (Koalice, KDU-ČSL). Bez vítězného hnutí ANO se utvořila koalice také v Plzeňském kraji, kde se dohodli na spolupráci sociální a občanští demokraté, Starostové a Patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj. Hejtmanem bude Josef Bernard. ČSSD tak podruhé za sebou získá post hejtmana, aniž by vyhrála volby.

Výsledky krajských voleb - grafika.

Sociální demokraté by měli mít nejvýše postaveného zastupitele také na Vysočině a v Jihočeském kraji. Na Vysočině, kde chce vítězná ČSSD spolupracovat s ANO, se ale neshodují na tom, jak si v krajské radě zajisti většinu. ČSSD navrhla vytvoření dvojkoalice s tichou podporou KSČM, hnutí ANO to odmítlo. Preferuje doplnění koalice s ČSSD o dvojblok ODS a Starostové pro Vysočinu. Druhou možnou variantou je pro ANO trojkoalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

ČSSD se s ANO na třetím koaličním partnerovi neshodla zatím ani v jižních Čechách. ANO navrhlo ODS, což sociální demokraté odmítli. Jednání o koalici tak pokračují, obě nejsilnější strany z krajských voleb ale dál stojí o vzájemnou spolupráci.

Komunistická nadvládána na Ústecku

V Karlovarském kraji chce vítěz voleb ANO vytvořit koalici bez ČSSD a KSČM, které ve volbách skončily na druhém a třetím místě. Spolupráci ANO nabídlo všem ostatním stranám s výjimkou SPD-SPO. Hnutí ministra financí Andreje babiše s 13 mandáty může počítat s dalšími třemi hlasy Pirátů a třemi hlasy Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. K většinové koalici v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu ale potřebuje ANO získat ještě nejméně další čtyři zastupitele.

Komunisté v Ústeckém kraji chtějí jednat vedle vítězného ANO, které nabídlo KSČM udržení funkce hejtmana pro Oldřicha Bubeníčka, také s ČSSD a koalicí SPD-SPO. Dvojkoalice s KSČM, kterou považuje za prioritu ANO, by měla v zastupitelstvu 33 z 55 křesel. Trojkoalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO by dala dohromady těsnou nadpoloviční většinu 28 hlasů. KSČM se se všemi stranami chce sejít na začátku příštího týdne.

V Libereckém kraji vznikne pravděpodobně čtyřkoalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj s ANO, ČSSD a ODS. Její vznik podpořili zástupci všech čtyř stran, v zastupitelstvu bude mít silnou většinu 35 mandátů ze 45. O podobě nové koalice budou ještě v neděli jednat zastupitelé zvolení za starosty. Pokud ji podpoří, podepíšou zástupci všech čtyř stran v pondělí koaliční dohodu.



Morava pro ANO

V Olomouckém kraji se na podobě koaliční smlouvy pro společnou vládu dohodli vyjednavači ANO, ČSSD a ODS. Návrh koaliční smlouvy, podle kterého má být hejtmanem lídr ANO Oto Košta, o víkendu projednají krajské orgány ANO, ČSSD a ODS. Podepsána by měla být příští týden. Chystaná trojkoalice má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje většinu 30 hlasů. Podle dohody by vítěznému ANO mělo v jedenáctičlenné krajské radě připadnout šest míst, tři obsadí druhá ČSSD a dva zástupce má mít ODS.

Příští týden se očekává podpis koaliční dohody také v Moravskoslezském kraji. V jedenáctičlenné krajské radě by ANO mělo mít šest zástupců, lidovci tři a ODS dvě místa. Hejtmanem bude rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a lídr hnutí ANO Ivo Vondrák. Jedenáctičlenná by měla být v nadcházejícím čtyřletém období i nová rada Jihomoravského kraje. Pět členů včetně hejtmana by v ní mělo mít ANO, čtyři členy ČSSD a po jednom zbývající dva partneři, tedy Starostové pro Jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno. O gescích a funkcích budou strany jednat v pondělí. Kandidátem na hejtmana je za ANO Bohumil Šimek.

Vítěz voleb ve Zlínském kraji KDU-ČSL vyjednává o koalici s ANO, STAN a s ODS. Případná koalice by obsadila 29 zastupitelských křesel z celkových 45. Dohoda včetně rozdělení křesel v radě by měla být dotažena nejpozději na začátku příštího týdne. Lídr lidovců a zřejmě budoucí hejtman Jiří Čunek novinářům řekl, že se KDU-ČSL rozhodla respektovat výsledek voleb.

Kromě lidovců v zastupitelstvu usedne osm zástupců ANO, šest zastupitelů třetí ČSSD a stejný počet za hnutí STAN, které skončilo čtvrté. Čtyři křesla obsadí komunisté i zastupitelé Svobodných a Soukromníků, tři zástupci ODS a dva za hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura.