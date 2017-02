Týrání psů často nikdo neřeší, dějí se absurdní případy, říká majitel záchranné stanice

Podobných brutálních případů týrání prý už Prokeš zažil za sedm let v terénu několik. „Mnohokrát za to nikdo nebyl potrestán,“ říká záchranář.



Lidovky.cz: O kolik případů, kdy bylo týrání tzv. smeteno ze stolu, se jedná?

Neřekl bych přímo smeteno, spíš úřednickou mašinérií nedořešeno. Z mé osobní praxe se jedná dejme tomu o třetinu všech podaných oznámení, tedy o desítky.

Lidovky.cz: A jinde je situace podobná?

Domnívám se, že ano. Pokud by organizace, útulky či záchytná zařízení odpověděly po pravdě, dostaneme se řádově ke stovkám případů jen v rámci našeho kraje. Napříč republikou by to bylo hrozivé číslo.

Lidovky.cz: Myslíte, že ne všichni tuto problematiku řeší?

Bohužel 99 procent útulků to už neřeší vůbec. Podle toho, co vím, tak buďto časem došly k rezignaci, nebo jednoduše nemají čas podávat trestní oznámení.

Lidovky.cz: Vy konkrétně je ale podáváte. Co se děje pak? Policie to neřeší?

Takhle přesně to není. Zásadní problém není v tom, že policisté nechtějí věc vyšetřit. Spousta těchto případů se ale odehrává na soukromých pozemcích. A přesto, že policie má právo vstoupit na soukromý pozemek při podezření na spáchání trestného činu, v praxi se tak neděje.

Lidovky.cz: Proč?

Pochopitelně plynou obavy z toho, co na to nadřízený, případně inspekce. Myslíte, že se někdo nechá vyhodit z práce kvůli cizímu zvířeti?

Lidovky.cz: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, který se nepodařil vyřešit?

Za mimořádně absurdní považuji případ psa, kterého majitelé se zlomenou nohou pohodili v Karlových Varech a volali na policii s tím, že ho zrovna nalezli. Psa jsme nechali odoperovat, dali ho do následné péče, sehnali mu nový domov. Pak se podařilo dohledat ty majitele a podalo se na ně trestní oznámení.

Lidovky.cz: A výsledek?

Po více něž roce přišlo sdělení, že se nejedná ani o trestný čin, ani o přestupek. Dle mých informací město po majitelích vůbec nevymáhá náklady za operaci a následnou péči.

Lidovky.cz: Máte zkušenosti jen s týráním psů?

Nejen, ale v drtivé většině se jedná o psy.

Lidovky.cz: Kdo jsou podle vás lidé, kteří se takových činů dopouštějí?

Jedná se o mnoho různých lidí, překvapivě i z různých skupin. Mezi tyrany jsou zastoupeni jak sociálně vyloučení lidé, tak i lidé s vysokoškolským vzděláním a velmi dobrým finančním zajištěním.



Lidovky.cz: Jsou všechny případy týrání tak brutální jako případ ze soboty?

Ne vždy je tomu tak. Lidé si totiž často neuvědomují, že trestným činem je i opouštění zvířat. Tím myslím třeba to, když někdo zvířátko zdánlivě najde, prohlásí jej za nalezence a umístí do útulku. To vše samozřejmě na náklady obce. Třeba až devadesát pět procent psů v útulcích nejsou zatoulaní chudáci, ale ti, kterých se majitel zbavil a už je nechce. To zvíře přitom trpí také.



Lidovky.cz: Co se děje potom?

Snažíme se dohledat majitele, což se nám už několikrát podařilo. Dokonce jsme mu následně prokázali dřívější vlastnictví zvířete. To ale nikoho nezajímá a nikdo s tím nic nedělá.



Lidovky.cz: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

V průběhu jednoho týdne kdosi u Jindřichovic postupně uvázal tři psy. Nám se podařilo sehnat majitele, oznámili jsme věc obecnímu úřadu v naději, že třeba bude po pachateli vymáhat náklady spojené s převozem a umístěním těch psů. To byl ale omyl! Paní starostka sice přislíbila schůzku s právním zástupcem obce, nicméně k té nikdy nedošlo. A v návaznosti na to ještě Česká televize odvysílala reportáž, jak malé obce platí nehorázné peníze za psy. Přitom ta obec proti majiteli nepodnikla vůbec žádné kroky.

Lidovky.cz: Je podle vás v českých zákonech týrání zvířat dostatečně ošetřeno?

Velmi často slýchám, že máme špatné zákony, že to či ono nejde. To je ale mylné. Náš právní řád je docela dobře propracovaný, i co se ochrany zvířat týče. Jen praxe často pokulhává, státní správa nedělá, co by mohla.

Petr Prokeš – Záchranná a odchytová služba pro zvířata Společnost působí v Karlovarském kraji. Cílem je zajistit opravdu fungující pomoc pro zvířata v bezprostředním ohrožení. Proto se snaží pracovat přímo v terénu, kde je to nejvíce třeba. Pomoci s jejich činností může i veřejnost. Na webových stránkách je nabídnuta spousta možností – od finančních darů až k adopci opuštěných pejsků.

Lidovky.cz: Co tím myslíte?

Obec je povinna se o týrané zvíře postarat. Úředník má třeba možnost přímo na místě zvíře zabavit. Ani při těch nejhrozivějších případech, které jsem viděl, si ale nepamatuji, že by tomu tak bylo.

Lidovky.cz: Mohl byste objasnit roli odchytových a záchranných stanic?

Naše pozice je ošetřena přímo veterinárním zákonem. Co se týká odchytů týraných zvířat, tak můžeme pracovat buďto na příkaz policie nebo obce.

Lidovky.cz: Policie sama tedy situaci řešit nemůže?

Přesně tak, policie není kompetentní k tomu, aby prováděla odchyty zvířat. Pokud k sobě policisté nemají někoho, kdo by tuto činnost udělal, bohužel sami nemůžou nic.

Lidovky.cz: Vy tedy týrané zvíře odchytnete. Co se stane pak?

Velmi často mu zajistíme i následnou péči. Pak samozřejmě podáme oznámení o trestné činnosti, dáme podnět k předběžnému opatření. Většinou nám ale není ani odpovězeno. Úředníci nemají chuť něco dělat a jen krčí rameny, že nic nemohou. A pachatel je spokojen. On totiž nic neplatí a další postih mu nehrozí.

Lidovky.cz: Vy se ale nevzdáváte...

Přesně tak. Přes absurditu celé situace to nevzdáváme.

Lidovky.cz: Absurditu?

Není snad absurdní, že my, tedy odchytové a záchranné stanice nebo útulky, jsme nakonec kontrolováni víc než pachatelé? Musíme splňovat mnoho podmínek, chodí k nám revize, naše práce musí být dokladatelná. Ale darebáky, kteří týrají zvířata, nekontroluje nikdo.