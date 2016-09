V dopise z 14. září 2016 pracovníci letového úřadu firmě DSA sdělili, že jejich konkurent – slovenská společnost ATE – má pro zakázku nevhodné stroje. Manažeři DSA posléze začali s dopisem od úřadu operovat a do médií poukazovat na nekompetentnost popradské ATE. Navíc upozorňovali, že její stroje několikrát na Slovensku havarovaly – naposledy v září.



Do hry se však vložil jeden z největších tuzemských odborníků na problematiku letectví a zástupce vedoucího Ústavu letecké dopravy Vladimír Němec, který v průběhu výběrového řízení ministerstva zdravotnictví poskytoval členům komise odborné konzultace.

Němcovi se totiž negativní stanovisko Úřadu pro civilní letectví vůči slovenské ATE nezdálo. Sezval tudíž do Prahy koncem minulého týdne zástupce slovenského dopravního úřadu, který vůči ATE nemá na Slovensku v rámci letecké záchranky výhrady. Několikahodinová schůzka měla překvapivý závěr: český úřad vzal závěry svého dopisu, jimiž se oháněl jeden z uchazečů o miliardový tendr, zpět. „Úřad trošku ne adekvátně zasáhl do procesu výběru poskytovatele letecké záchranné služby,“ řekl LN zástupce šéfa Ústavu letecké dopravy Němec.

Problém je, že ministerstvo tlačí čas. Zakázku potřebuje podepsat do konce roku. Pokud nyní některá z firem podá námitku nebo se do věci vloží antimonopolní úřad, termín se nemusí stihnout. Pak by ministerstvo muselo zakázku zadat takzvaně z ruky (formou jednacího řízení bez uveřejnění) stávajícím dodavatelům DSA a Alfa Helicopter – podobně jako ve známém případu výběru mýta a firmy Kapsch.

Obrat o 180 stupňů

Letecké záchranné služby od roku 2008 zajišťovalo sdružení firem DSA a Alfa Helicopter. Nyní však hradecké DSA (Alfa se soutěže neúčastní) přibyli noví konkurenti. Podle rozhodnutí výběrové komise si po dvou stanicích mají vedle DSA rozdělit i slovenská Air Transport Europe (ATE) a rakouská Helikopter Air Transport (HAT).

KDO A KDE MÁ ZACHRAŇOVAT ■ Podle výběrové komise ministerstva zdravotnictví by měly od 1. 1. 2017 poskytovat letecké záchranné služby tři firmy. ■ Tuzemská DSA by měla létat v Liberci a Hradci Králové. Rakouská Helikopter Air Transport v Ostravě a Jihlavě. Slovenská firma Air Transport Europe pak v Olomouci a Ústí nad Labem. Státní Letecká služba Policie ČR zajišťuje Prahu a Brno, Armáda ČR zase České Budějovice a Plzeň. ■ Soukromé firmy si občas stroje jen pronajímají. Příkladem je vrtulník Eurocopter EC135 P2+, se kterým létá DSA. Dle databáze Helidat patří společnosti Seznam.cz

Hradeckým se ale výběr Slováků do soutěže nelíbí a na firmu útočí – například kvůli stáří strojů a nízké ceně. „Český provozovatel s takovým vrtulníkem nemůže provozovat HEMS (pohotovostní lékařská služba zajišťovaná vrtulníkem – pozn. red.) od roku 2005, což nám písemně potvrdil i Úřad pro civilní letectví,“ poukazovala minulý týden firma DSA na nedostatky v nabídce konkurenční slovenské firmy, která dle rozhodnutí ministerstva zvítězila na stanicích v Olomouci a Ústí nad Labem.

V dopise z Úřadu pro civilní letectví, který byl adresován místopředsedovi představenstva DSA Danielu Tučkovi, v závěru mimo jiné stálo: „Vzhledem k výše uvedenému nelze v Česku vámi uvedené typy/modely vrtulníků (firmy ATE – pozn. red.) provozovat na nemocničních provozních místech HEMS.“

Audit Evropské agentury

Expert Němec však s takovým názorem nesouhlasil a inicioval schůzku mezi letovými úředníky z Prahy a Bratislavy. Slovenský dopravní úřad podle Němce zdůraznil, že firma ATE prošla úspěšným auditem Evropské agentury pro bezpečnost letectví. „Při tomto auditu agentura nevznesla námitku k provozu letecké záchranné služby. Firma ATE je způsobilá k provozu letecké záchranné služby,“ uvedl Němec s tím, že následně došlo k přezkoumání původního dopisu ÚCL. „Ještě ve čtvrtek v minulém týdnu mi volal ředitel sekce letové bezpečnosti Pavel Matoušek, že svůj původní dopis berou po předložení informací a dokumentů zpět.“

Mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký tuto informaci LN potvrdil. Své původní stanovisko úřad změnil na základě nových informací, které v minulém týdnu získal. „Původní dopis ze 14. září byl vydán na základě dostupné dokumentace. Mimo jiné i na základě dokumentu vydaného italským úřadem ENAC, který náš úřad získal v minulém týdnu, vydal následně ÚCL společnosti DSA doplňující informace k původnímu dopisu,“ napsal Hezký.

Stéblo pro tonoucího?

Osobou zodpovědnou za přípravu původního dopisu pro firmu DSA byl Jiří Chalupa z oddělení inspekce letového provozu ÚCL. K připomínce, že dokument se stal „klackem“ na konkurenci, inspektor s nezvyklou otevřeností uvedl: „Tonoucí se stébla chytá. Víte ale, DSA provozuje perfektní vrtulníky a provozuje je na perfektní úrovni. Nedivím se panu Tučkovi (z firmy DSA – pozn. red.), že takto kolem sebe kope. Dělají to opravdu dobře. Žasnu, jak výběrové řízení dopadlo.“

Uchazeči o zakázku nyní mají ještě týden na podání námitek proti rozhodnutí ministerstva. Lídr firmy DSA Daniel Tuček, který dosud na ATE útočil, LN sdělil, že o dalším postupu firmy se teprve rozhodne.