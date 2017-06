Před nádražím v Amsterodamu srazilo auto pět lidí. Řidič chtěl zřejmě ujet policii

Automobil nizozemské policie (ilustrační foto) | foto: Reuters

AMSTERDAM Automobil dnes před hlavním nádražím v Amsterodamu srazil a zranil osm lidí, když s ním řidič narazil do zdi. Oznámila to místní policie. Policisté řidiče zadrželi a je vyslýchán. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by incident byl teroristickým útokem.

Šest zraněných bylo převezeno do nemocnice, z toho dva jsou zraněni těžce, řekla mluvčí policie Marjolein Koeková. „Neexistuje žádný důkaz, že jde o teroristický útok,“ dodala. Řidič podle policistů parkoval na zakázaném místě, a když se k němu policisté blížili, rozjel se a narazil do zdi. Auto policie prohledala a řidiče vyslýchá. Další podrobnosti o incidentu zatím nejsou známy. Incident vyvolal okamžitou pozornost kvůli několika vážným útokům extrémistů v Evropě pomocí automobilů za poslední rok. Naposledy se takový útok stal minulý týden v Londýně. První snímky z oblasti incidentu ukazují, že kolem železniční stanice je velké množství policistů. U nízké zdi u nádraží je mírně poškozené černé auto, napsala agentura AP.