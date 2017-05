V Brně může být kromě nudy i hrůza. Nová komedie Arnošta Goldflama

Dva policajti, Jarin a Ruda, putují z Brna do Ameriky a ještě dál. Hra je z velké části psána v běžné brněnské mluvené řeči. Je to specifický žánr, bizarní groteska, vycházející z anekdot o policajtech, která však vezme překvapivý obrat, ve kterém se autor pokouší o jakýsi přesah. Těšit se můžete na vydatnou dávku ostrovtipných a sarkastických glos.

Ústřední hrdinové, v podání Josefa Poláška a Roberta Mikluše, žijí ve světě, kde je politická korektnost neznámý pojem a inteligent nejhorší nadávka. Ve světě, který má být zničen, aby se mohla zrodit nová nadřazená rasa, a Jarin s Rudou „to musijó nejak zmáknót“. Hru napsal Arnošt Goldflam v běžné brněnské mluvené řeči. „Ta hra není přímo v hantecu, hantec je ještě o stupínek posunutý, tohle je taková běžná brněnská mluva. Je tam hodně sprostých slov, ale to k tomu prostě patří,“ říká Arnošt Goldflam. V dalších rolích se objeví Cyril Drozda, Miloslav Maršálek, Mariana Chmelařová, Mojmír Maděrič, Jaroslav Tomáš aj.

Hrůzu v Brně sám autor charakterizuje jako bizarní grotesku, která vychází z anekdot o policajtech, a po chvíli vezme překvapivý, detektivní obrat. „Byl to okamžitý nápad. Takový rozmar. Několik mých her, třeba Doma u Hitlerů, vzniklo z náhlého impulzu, okamžitého popudu. Napsal jsem je vlastně pro své vlastní pobavení. Když jsem pak první jednání Hrůzy v Brně četl před svou rodinou, bavili se, a tak mě napadlo napsat celou hru. A ukázalo se, že by byla šance a chuť tu hru někde realizovat, čemuž jsem se nebránil. Chtěl jsem ji ale hlavně uvést v Brně. Hru jsem rozeslal svým kolegům z divadla a ozval se mi Bolek, kterému se líbila, a tak jsme se dohodli, že ji uděláme u něj v divadle,“ přibližuje Arnošt Goldflam okolnosti cesty inscenace Hrůza v Brně na repertoár Divadla Bolka Polívky.