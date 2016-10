Kniha přináší snímků třikrát více. Jejich velkou část Robert Vano nafotil fotoaparátem Polaroid a následně zpracoval technikou cross procesing, kterou s oblibou používal v raném období své tvorby a která v tradiční fotografické technice znamená následnou úpravu snímků za účelem jejich specifické barevnosti.



„Nad přípravou knihy jsem strávil řadu let, a tak jsem velmi rád, že přišla myšlenka spojit její uvedení na trh i s výstavou. Rozhodli jsme se však využít z knihy pouze specifický výběr - a to moje barevné fotografie. Část této kolekce jsem nafotil v New Yorku, Paříži či Miláně, kde jsem v průběhu své kariéry působil,“ říká o projektu Memories Robert Vano.

Kniha i výstava přinášejí průřez tvorbou Roberta Vana od roku 1968 až po současnost, nikoli však tradičně v chronologickém pořadí, ale na základě asociací samotného autora. Výstavu ve třetím patře Kotvy pořádá Galerie Tančící dům, potrvá do 8. ledna.