Do Malešic má jezdit sto kamionů denně, místní se to dozvěděli těsně před Vánoci

„Takový záměr nepatří do centrální části města,“ sdělil serveru Lidovky.cz zastupitel Milan Maršálek, který zasedá za nejsilnější subjekt v obvodním zastupitelstvu s názvem Vlasta, jenž sdružuje místní občany, křesťanské demokraty, ekologické liberály a piráty. „Charakter Malešic se dnes blíží spíše rezidenční čtvrti, takže utlumujme tyto průmyslové záměry, nerozšiřujme je,“ dodal Maršálek.

Překladiště má vzniknout mezi průmyslovou zónou a silnicí v ulici Průmyslová.

Obří překladiště by se rozléhalo na ploše zhruba 80 tisíc metrů čtverečních, což představuje přibližně dvojnásobek plochy Václavského náměstí. Dopravní terminál by navazoval na stávající průmyslovou zónu v čele s místní teplárnou, vyrostl by na polích ohraničených silnicí v Průmyslové ulici a severní částí zóny. Denně se má s nákladem na místě otočit na 120 kamionů, zboží z nich se vyloží, přeskládá do vlaků a pošle dál. Kapacita překladiště bude 900 kontejnerů.

„Automobilová doprava, která naváže na terminál, zatíží Malešice a další přilehlé městské části, to je náš zásadní argument proti záměru,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz členka komise pro územní plánování Renata Chmelová (Vlasta). Sdružení Vlasta se hrubě nelíbí ani termín zveřejnění záměru, jenž se na úřední desce městského úřadu objevil 22. prosince. „Developer velmi dobře ví, že občané mají vzhledem k Vánocům a dovoleným zúžený prostor pro přípravu i podání námitek,“ upozorňuje pak zastupitel Maršálek.

Terminál se má začít stavět v roce 2019

Projekt terminálu předložila společnost Rail Cargo Terminal, což je dceřiná firma rakouské Rail Cargo patřící do konglomerátu rakouského dopravce OOB. Rail Cargo Terminal provozovala obdobné překladiště v prostorách Nákladového nádraží Žižkov, ale po jeho uzavření přesídlila na konci minulého roku do areálu přístaviště v Mělníku. Zdejší terminál už však firmě kapacitně nevyhovuje, proto chce vystavět nové překladiště v Malešicích.

Dřívější překladiště provozoval investor v prostorách Nákladového nádraží Žižkov.

Investorovu záměru vyhovují Malešice díky místní průmyslové zóně, navazující silnici v Průmyslové ulici, vedoucí jedním směrem na D8, druhým na Jižní spojku, a současně přilehlé železniční trati 091. S projektem překladiště počítá i vznikající metropolitní plán, který má Praha vypracovat do roku 2020. Firma pak chce začít budovat terminál v roce 2019, dostaven by měl být podle plánu v následujícím roce.



„Dojde k menší zátěži životního prostředí v blízkosti centra města, protože se kamionová doprava vymístí do průmyslovější zóny, která je pro tento účel připravená a předepsaná v souladu s územním plánem,“ argumentuje zpracovatel oznámení pro firmu Jan Hrubeš. Pravdou je, že kamionový provoz by se podle plánů investora měl dotknout obytné části Malešic minimálně.

Malešice se chtěly zbavit průmyslové pověsti

Vedení radnice je však proti. Jednak se přes přísliby firmy obává svedení dopravy mezi obytnou zástavbu, jednak se chtěla zbavit průmyslového charakteru čtvrti. „Praha 10 patří do širšího centra metropole a Malešicko–Strašnickou průmyslovou zónu považujeme za území, kde v budoucnu předpokládáme postupnou transformaci v novou městskou čtvrť, která se zapojí do organismu města,“ uvedl radní pro územní rozvoj Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

„Je to absolutní nesmysl, nemůžeme upřednostnit zájmy developerů před zájmy našich občanů. Taková zátěž by podle nás měla zásadně negativní vliv na tisíce lidí, kteří v přilehlé oblasti žijí, a to jak z pohledu zhoršení kvality ovzduší, tak z pohledu velkého nárůstu hladiny hluku,“ doplnil pro server Lidovky.cz starosta městské části Praha 10 Vladimír Novák, který se obává i možného rozrůstání areálu do budoucna.

Vedení obvodu, občané i další dotčené subjekty mají čas na podání připomínek do 5. ledna, podněty shromažďuje magistrát. Ten současně rozhodne, zda má záměr významný vliv na životní prostředí. Pokud na projekt magistrát rovnou kývne, investor si může požádat o potřebná povolení včetně stavebního. V opačném případě magistrát rozjede podrobné prověřování záměru, tzv. velkou EIA, v němž bude muset firma svůj plán včetně jeho dopadu na okolí rozpracovat podrobněji.