V Plzni už podesáté svítilo Slunce ve skle. Minipivovary měly žně

PLZEŇ Skoro osmdesátka nejmenších výrobců piva představila o víkendu přes tři stovky druhů čepovaných a desítky lahvových piv na největší akci svého druhu u nás - desátém ročníku festivalu minipivovarů Slunce ve skle.

Přestože v Česku vládne ležáková tradice, v areálu Purkmistra - Pivovarského dvora Plzeň, který celou akci už deset let pořádá, převládaly piva svrchně kvašená anglosaského stylu.

Různých ejlů (ale), zejména pak módního stylu hořkých IPA (India Pale Ale) byla většina. Pro minipivovary je Slunce ve skle tradičně nejlepší příležitostí k vlastní prezentaci širokému publiku.

Letos tím spíš, že akce byla poprvé dvoudenní a v pátek v podvečer dorazilo podle odhadu pořadatelů kolem čtyř tisíc lidí, v sobotu pak kolem pěti - šesti. Takže dohromady zhruba deset tisíc, přitom počasí zrovna nepřálo. Slunce bylo spíš ve skle než na obloze.

Příští rok znovu dva dny?

„Bylo to poněkud náročnější na organizaci, ale myslím, že i v příštím roce uděláme Slunce ve skle dvoudenní,“ soudí ředitel festivalu Petr Míč.

Počet pivovarů (s ročním výstavem do 10 tisíc hektolitrů) roste každým rokem, jejich celkový počet se blíží 400 a co týden, to jeden nový zahájí činnost.

První ročník Slunce ve skle tak začínal před 10 lety se 12 stánky minipivovarů, letos se jich už představilo 78. Včetně zahraničních jako je například polský pivovar Dukla, Scássenes z Belgie, Monyo Brewing z Maďarska nebo nebo kyperský Pivo-mikrobrewery.

Při sebevětší snaze dokázal návštěvník ochutnat - ať v kelímku třetinkové nebo půllitrové porce nebo v degustačních decilitrových skleničkách - jen zlomek toho, co Slunce nabízelo.

Nápor na chuťové pohárky

Mezi českou klasikou se dobře vyjímal vydařený světlý ležák z plzeňského pivovaru Beer Factory, kterým sládek Petr Krýsl podle některých soudů v chuti víc než úspěšně konkuruje v Plzni narozené značce Pilsner Urquell. Nebo dvanáctka sládka Petra Buriánka, jehož létající pivovar Trilobit pomalu přechází v pražské Libni do podoby vlastní výroby.

Z nabídky piv typu ale vyčníval třeba lehčí Summer Ale se stupňovitostí 10,4 od létajícího pivovaru Sibeeria nebo o poznání silnější a vyváženě hořká IPA Samurai z Pivovaru Kocour Varnsdorf. Sokolovský Permon nabídl zajímavou hořkou třináctku Cryo Hop, svrchně kvašené pivo s využitím vymražovaného chmele.

Každá podobná přehlídka je také příležitostí, jak ochutnat piva, která sládkové vaří spíše jen jako zpestření a která ani odolný pivař nevydrží pít celý večer.

Intenzivní chutí zavalí chuťové pohárky například 25 stupňové pivo Barley Wine, které uvařil létající pivovar Létající chroust v rodinném pivovaru Zichovec a do kterého prý už během varu přidává sládek 100 kilogramů černého rybízu na 15 hektolitrů výsledného piva. Po tomhle pivu lze jen těžko ochutnávat nějaké další, rybíz vše na dlouho přehluší.

Hodně zajímavé pivo představil plzeňský Raven v podobě značky DBC (Double Black Cream), což je tmavá až spíše černá dvacítka - IPA, doplněná laktózou a vařená společně s bavorským pivovarem Yankee & Kraut.

Jistou kuriozitou je Zámecký pivovar Frýdlant. Zatímco ostatní na festivalu nabízeli u svého stánku v průměru kolem 5 značek piv, Frýdlant jich vtěsnal do jednoho stánku 30. Což je náročný logistický a technologický úkol. Nabízí se otázka - Proč 30?