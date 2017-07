Je to pokyn k buzeraci lidí, zuří Krnáčová. Chce vysvětlení, proč mají strážníci v Praze trestat víc

PRAHA Pražské primátorce Adrianě Krnáčové se nelíbí, jak ředitel městské policie na Praze 1 Miroslav Stejskal postupuje při snaze povzbudit strážníky k vyšší aktivitě v evidenci přestupků a výběru pokut. Po šéfovi pražských strážníků bude chtít vysvětlení, situaci bude řešit na klubu zastupitelů.

Ve čtvrtek se po sociálních sítích začalo šířit interní nařízení městské policie na Praze 1, v němž její šéf Miroslav Stejskal kritizuje laxnost strážníků, kteří v prvním pololetí roku 2017 údajně zjistili a vyřešili jen polovinu přestupků oproti stejnému období v loňském roce.

Stejskal pod pohrůžkou vyvození osobních důsledků žádá zlepšení čísel. Zdůrazňuje, že se strážníci mají zaměřit i na dopravních přestupků spáchaných cyklisty či jezdci na koloběžce, kteří jezdí po chodníku nebo v protisměru.

Podle primátorky hlavního města Adriany Krnáčové (ANO) je způsob, jakým šéf strážníků předal pokyn svým podřízeným, nepřípustný.



„Velmi mě znepokojil a rozčílil ten způsob. Jestli nikdo nezkoumal, proč k poklesu vybraných pokut došlo, a rovnou nařizuje, aby jich bylo vybráno víc, tak je to v podstatě pokyn k buzeraci lidí. Určitě budu chtít po panu Stejskalovi vysvětlení,“ komentovala Krnáčová Stejskalovo nařízení pro server Lidovky.cz.

„Celou věc budu řesit na klubu zastupitelů za hnutí ANO a s panem kolegou Hadravou, radním pro bezpečnost, si pozveme šéfa městské policie na Praze 1,“ dodala primátorka.



Krnáčová přitom není proti samotnému vybírání pokut za přestupky. „Já hlavně chci, aby městská policie odváděla svou práci kvalitně. Aby lidem pomáhala, dohlížela na pořádek v ulicích a podobně. Pokud jde o pokutování například segwayů nebo elektrických koloběžek v místech, kde nemají co dělat, tak je to správné, protože to přispívá k vyšší bezpečnosti v ulicích“ tvrdí. Rozdíl ale vidí v tom, že se Stejskal soustředí pouze na počet evidovaných přestupků a výši vybraných pokut.



Stejskal: Nelze se jen nečinně procházet

„Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí, “ stojí v dopisu, který Stejskal adresoval svým kolegům. „Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu, nikoliv v pracovní době,“ píše Stejskal.

Každý „nečinný“ strážník dostal od Stejskala měsíc na nápravu situace, jinak proti němu budou „přijata přiměřená opatření“.